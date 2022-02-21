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"Fırat Yılmaz Çakıroğlu"nun ismi Denizli'de sınıfa verildi - Son Dakika

"Fırat Yılmaz Çakıroğlu"nun ismi Denizli'de sınıfa verildi

21.02.2022 13:33
"Fırat Yılmaz Çakıroğlu"nun ismi Denizli'de sınıfa verildi

Ege Üniversitesinde (EÜ) yaklaşık 7 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki bir ilkokulun müzik sınıfına verildi.

Ege Üniversitesinde (EÜ) yaklaşık 7 yıl önce öğrenciler arasında çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun adı, Denizli'nin Acıpayam ilçesindeki bir ilkokulun müzik sınıfına verildi.

Alcı İlkokulundaki müzik sınıfının ismi "Fırat Yılmaz Çakıroğlu" olarak değiştirildi.

Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı, düzenlenen açılış programında, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun, her Türk genci gibi Türkiye'yi bölmek isteyenlere sessiz kalmadığını söyledi.

Aydınlı, şöyle devam etti:

"Ülkücü Fırat Yılmaz Çakıroğlu, vatanına ve bayrağına olan sevdasını ortaya koyduğu için üniversitedeki bölücüler tarafından şehit edildi. Fırat Yılmaz Çakıroğlu kardeşimiz şehit olduğunda 24 yaşındaydı. Kendisi okulunu bitirebilseydi öğretmen olacaktı. Onun yolundan giden ülküdaşlarımız onu örnek alarak öğretmen olacak ve nice nesilleri yetiştirmek için mücadelesine devam edecek. Şehidimizin adı nesiller boyunca yaşasın diyerek Alcı İlkokulunda Fırat Yılmaz Çakıroğlu Müzik Sınıfının açılışını gerçekleştiriyoruz."

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Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Denizli, Müzik, Ege, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun ismi Denizli'de sınıfa verildi - Son Dakika


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