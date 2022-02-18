Fırat Yılmaz Çakıroğlu ölümünün 7. yılında anıldı - Son Dakika

Ege Üniversitesinde 7 yıl önce çıkan kavgada öldürülen Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kula Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen etkinlikle anıldı.

Çakıroğlu'nun, ölümünün 7. yıl dönümünde Kula ilçesinde bulunan Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programla anıldı.

Kula Ülkü Ocakları tarafından düzenlenen anma programında Çakıroğlu anısına lokma hayrı yapıldı, dualar edildi.

Kula Ülkü Ocakları Başkanı Uğur Çakan, AA muhabirine, "Ülkücü Şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun elem bir olay sonucu şehadet şerbetini içişinin yıl dönümünde lokma hayrını gerçekleştiriyoruz. Kula Ülkü Ocakları olarak ant içiyoruz nice Fırat'lar yetiştirmeye." diye konuştu.

Anma programına Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kula İlçe Başkanı Nazım Baytok, Kula Ülkü Ocakları ve partililer katıldı.