'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Sergisi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Sergisi'ne yoğun ilgi - Son Dakika

'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Sergisi'ne yoğun ilgi

7 saat önce

Kayseri Ülkü Ocakları Asena Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Şehadetinin 5. Yılında Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Fotoğraf Sergisi açıldı.

'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Sergisi'ne yoğun ilgi, System.String[]

Kayseri Ülkü Ocakları Asena Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Şehadetinin 5. Yılında Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Fotoğraf Sergisi açıldı. Sergiyi ziyaret eden Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan, "Nice Fırat'lar yetiştirmeye ant içtik" dedi.


Kayseri Ülkü Ocakları Asena Teşkilatı tarafından düzenlenen 'Şehadetinin 5. Yılında Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Fotoğraf Sergisi Cumhuriyet Meydanı'nda açıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği sergiyi, Ülkü Ocakları İl Başkanı Serdar Turan ziyaret etti.


Burada açıklamalarda bulunan Turan, "Fırat reis şehit olduğunda ben üniversite başkanıydım. Bizim için ülkücüler için mesafelerin hiçbir önemi yok. O zaman içimize düşen kor, o zaman içimizi yakan ateş yine aynı derecesini koruyor. Biz istiyoruz ki; insanlar bunu sadece sağ sol basit bir öğrenci kavgası olarak görmesinler. Kılıç Kıran ağabey ile başlayan üniversitelerde ülkücü gençlerin varlığının bir birliğinin her zaman var olacağının bedeli 2015'te halen Fırat Yılmaz Çakıroğlu ile ödeniyorsa, insanların bunu basit bir gençlik kavgası olarak görmesini istemiyoruz. Fırat'ı da hayalleri olan, idealleri olan bir genç olarak bilsinler. Bu gencin sadece ay yıldızlı bayrağın üniversitede dalgalanması için can verecek kadar da yiğit bir delikanlı olduğunu bilsinler istiyoruz. Bu bağlamda biz nice Fırat'lar yetiştirmeye ve üniversiteleri sahipsiz bırakmamaya ant içtik. Bunun açıklamasını da vatandaşlarımıza yapacağız" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 03:32 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Darbeci Hafter'in hava saldırısı nedeniyle Mitiga Havalimanı'ndaki uçuşlar durduruldu
Antalya'da belediye çalışanı, cami tuvaletinde ölü bulundu BM Genel Sekreteri Guterres, Tevbe Suresi'nden ayet okuyarak mülteci haklarına dikkat çekti Çocuk yaşta evliliği savunan Bedri Gencer'in dersleri başka bir öğretim görevlisine verildi

Son Dakika Haberleri
22:01 İmaj değiştiren Selin Ciğerci takipçilerini uyardı: Kimseye benzetmeyin
21:41 Seçil Gür'ün sürprizi Serdar Ortaç'ın yüzünü güldürdü
21:41 Çırağan'da Gelin Damat Fashion Day Defilesi
21:29 Aleyna Tilki'den kafaları karıştıran sözler: Bir sürü sevgilim var, erkekli kadınlı
20:22 Çağatay Ulusoy, Hakan Muhafız'ın 3. sezonunun ne zaman başlayacağını duyurdu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.02.2020 22:55:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Fırat Yılmaz Çakıroğlu' Sergisi'ne yoğun ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]