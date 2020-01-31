Fıratcan Üzüm Ümraniyespor'da
16 dakika önce
Trabzonsporlu futbolcu Fıratcan Üzüm, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
Trabzonsporlu futbolcu Fıratcan Üzüm, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.
Trabzonspor Kulübünden yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fıratcan Üzüm, 2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Ümraniyespor Kulübü'ne kiralanmıştır" denildi. - İSTANBUL
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