Fıratcan Üzüm Ümraniyespor'da - Son Dakika
Son Dakika Spor Fıratcan Üzüm Ümraniyespor'da - Son Dakika Spor

Fıratcan Üzüm Ümraniyespor'da

16 dakika önce

Trabzonsporlu futbolcu Fıratcan Üzüm, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.

Fıratcan Üzüm Ümraniyespor'da, System.String[]

Trabzonsporlu futbolcu Fıratcan Üzüm, sezon sonuna kadar Ümraniyespor'a kiralandı.


Trabzonspor Kulübünden yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Fıratcan Üzüm, 2019-20 futbol sezonu ikinci yarısı için bedelsiz olarak Ümraniyespor Kulübü'ne kiralanmıştır" denildi. - İSTANBUL

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 07:00 Kaynak: İHA
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