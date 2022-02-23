Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR - Son Dakika
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Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR

23.02.2022 23:48

Son dakika haberlerine göre ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'Fıratlar' olarak bilinen komando timleri, sorumluluk sahaları olan Munzur ve Mercan dağlarında zorlu doğa koşullarına rağmen teröre geçit vermiyor.

ERZİNCAN İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 'Fıratlar' olarak bilinen komando timleri, sorumluluk sahaları olan Munzur ve Mercan dağlarında zorlu doğa koşullarına rağmen teröre geçit vermiyor. Kar kalınlığının bazı bölgelerde 2 metreye ulaştığı dağlık bölgelerde 7 gün 24 saat azimle görev yapan komandolar, bölücü terör örgütünün kış üslenmesine izin vermedi.

Erzincan İl Jandarma Komutanlığına bağlı 'Fıratlar' olarak bilinen Refahiye Jandarma Komando Tabur Komutanlığı timleri görev bölgelerinde zorlu kış şartlarına rağmen terör örgütlerine göz açtırmıyor. Yer yer 2 metreyi bulan kar kalınlığı, soğuk ve araziye rağmen düzenledikleri operasyonlarla bölgede terör örgütünün faaliyetlerini önleyen Fıratlar timi, Munzur ve Mercan dağları başta olmak üzere sorumluluk sahalarında görevlerini başarıyla yerine getiriyor. Kış koşullarına uygun teçhizatla 2 metreyi bulan karla kaplı arazide operasyonlar gerçekleştiren komando timleri, teröristlerin barınabilecekleri sığınak, mağara gibi yerleri bulup imha ederek teröristlerin kış üslenmesine izin vermedi. 7 gün 24 saat esasıyla görev başında olan komando timleri, bölgede huzur ve güveni sağladı. (DHA)

Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR
Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR

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İl Jandarma Komutanlığı, Erzincan, Jandarma, Komando, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... FIRATLAR TİMİ BÖLÜCÜ ÖRGÜTE GÖZ AÇTIRMIYOR - Son Dakika


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