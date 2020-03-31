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Fıratpen'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 milyon TL destek
6 saat önce
Fıratpen, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 milyon TL bağışladığını duyurdu.
Fıratpen, Cumhurbaşkanlığı öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına 2 milyon TL bağışladığını duyurdu.
Fıratpen'den yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına Fıratpen Ailesi olarak 2 milyon TL destek vererek katılmanın gururunu yaşıyoruz. Kampanyaya dün gece katılan ilk özel şirket olarak bu desteğimizin diğer özel şirketlerimizi cesaretlendireceğini düşünüyor, paylaşımın kampanyaya olan desteği daha da artıracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:22 Kaynak: AA
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