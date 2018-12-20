Firavun Tutankhamun'un Hazinelerinin Tamamı Bir Araya Getiriliyor
10 saat önce
Global Japon Programı'nın bu bölümünde Büyük Mısır Müzesi'ni keşfetmek üzere Piramitlerin cenneti Kahire'deyiz.
Global Japon
Programı'nın bu bölümünde Büyük Mısır
Müzesi'ni keşfetmek üzere Piramitlerin cenneti Kahire
'deyiz. Japonya
hem müzenin kayda değer finansal ortaklarından biri hem de müzede yer alacak antik Mısır hazinelerinin restorasyonunda önemli bir rol oynuyor. …
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:50 Kaynak: Youtube
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