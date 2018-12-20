Son Dakika Haberleri: Firavun Tutankhamun'un Hazinelerinin Tamamı Bir Araya Getiriliyor

Firavun Tutankhamun'un Hazinelerinin Tamamı Bir Araya Getiriliyor

10 saat önce

Global Japon Programı'nın bu bölümünde Büyük Mısır Müzesi'ni keşfetmek üzere Piramitlerin cenneti Kahire'deyiz.

Global Japon Programı'nın bu bölümünde Büyük Mısır Müzesi'ni keşfetmek üzere Piramitlerin cenneti Kahire'deyiz. Japonya hem müzenin kayda değer finansal ortaklarından biri hem de müzede yer alacak antik Mısır hazinelerinin restorasyonunda önemli bir rol oynuyor. …

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 07:50 Kaynak: Youtube

Japonya, Japon, Kahire, Mısır, Dünya
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