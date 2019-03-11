Son Dakika Haberleri: Fırça Darbelerindeki Umut Dokunuşları

Fırça Darbelerindeki Umut Dokunuşları

1 saat önce

Alsancak Asay Mimarlık, 8- 15 Mart tarihleri arasında tüm geliri KİTVAK' a bağışlanacak olan "İki Dünür Bir Torun" adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.

Fırça Darbelerindeki Umut Dokunuşları, System.String[]

" "İki Dünür Bir Torun" adını verdikleri resim sergileriyle Keskinoğlu Ailesi KİTVAK'a yine büyük destek oldu."

Daha önce Ekol Sanat Merkezi ve Akhisar Keskinoğlu Araç Müzesi'nde düzenlediği kişisel sergiler ile çalışmalarını sanatseverlerin beğenisine sunan Sıdıka Keskinoğlu, bu kez de Alsancak Asay Mimarlık'ta son yıllarda üzerinde çalıştığı resimlerini görücüye çıkardı. 8 Mart Cuma günü saat 18.00'de açılış kokteyli ile başlayan sergide; Sıdıka Keskinoğlu, dünürü Mimar Tamay Ertenoğlu ve torunları Dünya Keskinoğlu çalışmalarını sergilediler.

Birçok tablonun sahiplerini bulmaya başladığı açılış kokteylinde; Kitvak Yönetim Kurulu Üyeleri Nesrin Çoşkun ve Canan Özen, Sıdıka Keskinoğlu,Tamay Ertenoğlu ve Dünya Keskinoğlu'na plaketlerini verdiler. Nesrin Çoşkun"Keskinoğlu ailesinin her zaman yanımızda olduğunu bilmek bize güç veriyor. Bu güzel eserlerin Kitvak yararına yapılması paha biçilmez.Kendilerine vakfımız adına şükranlarımızı sunuyoruz." dedi.

Yaklaşık 60 eserin sunulduğu sergi8 -15 Mart tarihleri arasında Asay Mimarlık Alsancak'ta ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 04:31 Kaynak: Bültenler

Keskinoğlu, Torun, Güncel
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