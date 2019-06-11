Son Dakika Haberleri: Fırçacı Belçikalı özür diledi
Son Dakika Güncel Haber

Fırçacı Belçikalı özür diledi

3 saat önce

A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang, üzerine giydiği Türkiye formasıyla bir video paylaştı ve amacının ırkçılık olmadığını belirterek özür diledi.

A Milli Futbol Takımı kaptanı Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang, üzerine giydiği Türkiye formasıyla bir video paylaştı ve amacının ırkçılık olmadığını belirterek özür diledi. 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Türkiye, bu akşam deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak. Milliler, bu zorlu mücadele öncesi geçtiğimiz günlerde İzlanda'ya gitmiş ve Keflavik Havalimanı'nda İzlandalı yetkililer tarafından bir takım prosedürler de bahane gösterilerek uzun süre bekletilmişti. Ay-yıldızlı futbolcular çıkış yaparken kaptan Emre Belözoğlu da yaşananlarla ilgili basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Tam bu esnada Belözoğlu'nun yanına yaklaşan Belçikalı Corentin Siamang, milli oyuncuya fırça uzatmış ve bu olay büyük tepki çekmişti. Fırçayı uzatan Siamang, bugün üzerine Türkiye forması giyerek bir video paylaştı. Amacının ırkçılık olmadığını söyleyerek özür dileyen Belçikalı'nın, konuşmasının sonunda, 'Şampiyon Türkiye', 'En büyük Türkiye' demesi de dikkat çekti.
(İHA)
Fırçacı Belçikalı özür diledi
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 09:40 Kaynak: İHA
A Milli Futbol Takımı, Emre Belözoğlu, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emre Belözoğlu'na fırça uzatan Corentin Siamang, Türkiye forması giyip özür diledi! İzlandalı taraftarlar maçı çocuk parkında takip etti A Milli Takım grup maçlarında ilk kez gol yedi Türkiye'nin grubunda lider değişti! İşte puan durumu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.6.2019 00:58:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırçacı Belçikalı özür diledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]