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FIRÇALAMAYA AYRILMAYAN 5 DAKİKA, DİŞ KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR - Son Dakika

FIRÇALAMAYA AYRILMAYAN 5 DAKİKA, DİŞ KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR

16.02.2022 12:38

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, günde en az 2 kez 5 dakika boyunca diş fırçalanması gerektiğini belirterek, 'Günlük 5 dakikalık fırçalamayla her şeyi bitirebilirken, fırçalamadığınız zaman olay çok kötü yerlere gidebiliyor.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, günde en az 2 kez 5 dakika boyunca diş fırçalanması gerektiğini belirterek, 'Günlük 5 dakikalık fırçalamayla her şeyi bitirebilirken, fırçalamadığınız zaman olay çok kötü yerlere gidebiliyor. Kayıplar meydana gelebiliyor" dedi.

AÜ Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Kuştarcı, ağız ve diş sağlığının önemine vurgu yaptı. Diş veya diş etinde oluşabilen bir enfeksiyonun ciddi rahatsızlıklara yol açtığını belirten Prof. Dr. Alper Kuştarcı, hayati sorunlara neden olduğunu söyledi. Günde en az 2 kez 5 dakika boyunca diş fırçalanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Kuştarcı, ağız ve dişe ayrılmayan 5 dakikalık zamanın, ilerleyen süreçte diş kayıplarına yol açabileceğini söyledi. Prof. Dr. Alper Kuştarcı, 'Dişte oluşan enfeksiyon kalpten başlayarak eklem, mide gibi pek çok alana etki edebiliyor. Hayati sorunlara da sebebiyet veriyor. O yüzden mutlaka ağız diş sağlığına dikkat edelim" dedi.

HEM MADDİ HEM MANEVİ YIKIM

Dişlerin günde en az 2 kez 5 dakika fırçalanması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Kuştarcı, 'Akşam yatmadan önce dişinizi fırçaladınız, diş ipiyle 5-6 dakikalık süreçle sağlığınızı kazanmış oluyorsunuz. Eğer bunları yapmazsanız farkında olmadan diş çürükleri başlayacak. Bunun bir manevi bir de maddi tarafı var. Ağzınızdaki dişi 5 dakikada koruyabilecekken, onu yapmadığınızda diş çekilmeye gidebilir, daha sonra prototip restorasyon işin içerisine giriyor. İmplant gibi restorasyonlar yapılabiliyor. Bu sefer maddi külfet araya giriyor" diye konuştu.

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞINA ÖNEM VERİN

Dişte kullanılan malzemelerin birçoğunun ithal edildiğini belirten Prof. Dr. Alper Kuştarcı, 'Milli servetinizi buraya yatırmış oluyorsunuz. Günlük 5 dakikalık fırçalamayla her şeyi bitirebilirken, fırçalamadığınız zaman olay çok kötü yerlere gidebiliyor. Kayıplar meydana gelebiliyor. Mutlaka 6 ayda 1 rutin diş kontrollerimize gelelim. Hastalarımız sadece kontrol için gelmesinden dolayı mululuk duyuyoruz. Bizi motive ediyor" diye konuştu.

KORUYUCU TEDAVİ ÖNE ÇIKMALI

Diş kontrolünün çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Kuştarcı, 'Hastalarımızın yılda en az 1 kez diş hekimliği kontrollerinden geçmesi lazım. Avrupa ve İskandinav ülkelerinde hastalar koruyucu tedaviye yönleniyor. Parayı daha çok oraya aktarıyorlar. Bizde para daha çok tedaviye aktarılıyor. Aslında koruyucu tedaviyi öne çıkarsak sadece motivasyonla, hijyen eğitimleriyle fırçalamanın ne kadar önemli olduğunu anlatarak bu süreci rahat atlatabiliriz. Bizim büyük parayı koruyucu hekimliğe, koruyucu tedaviye ayırmamız gerekiyor" dedi.

FIRÇALAMAYA AYRILMAYAN 5 DAKİKA, DİŞ KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR
FIRÇALAMAYA AYRILMAYAN 5 DAKİKA, DİŞ KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR
FIRÇALAMAYA AYRILMAYAN 5 DAKİKA, DİŞ KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR

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Diş Hekimliği Fakültesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FIRÇALAMAYA AYRILMAYAN 5 DAKİKA, DİŞ KAYIPLARINA NEDEN OLUYOR - Son Dakika


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