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Fırçalar sesi oldu

1 saat önce

Maltepe'de yaşamını sürdüren 14 yaşındaki otizmli genç Süleyman Tuna Taşkın'ın "Sesim Fırçalar" isimli ilk resim sergisi, Maltepe Belediyesi'nin desteğiyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.

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Maltepe'de yaşamını sürdüren 14 yaşındaki otizmli genç Süleyman Tuna Taşkın'ın "Sesim Fırçalar" isimli ilk resim sergisi, Maltepe Belediyesi'nin desteğiyle Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde açıldı.


Üç yaşında otizm tanısı konulan ve eğitim almaya başlayan Tuna'nın resim yapma merakı, 9 yaşında keşfedildi. Annesi İpek Taşkın ve babası Süleyman Taşkın'ın desteğini alarak, 5 yıldır üzerinde çalıştığı sergisini açtı. Baba Taşkın, bilinçli bir şekilde çocuklarıyla ilgilenmelerinin sonucu olarak Tuna'nın ilk sergisini açtığını ifade etti. Taşkın, oğlunun çok güzel bir ifade yeteneği bulunduğunu ancak konuşamadığına değinerek, "Oğlumun sesi çıkmadığı için sesini, ses tonunu merak ediyordum. Sesini 12 yaşında duydum. Şimdi tek tük ses çıkarmaya başladı. Bizde sesini resimlerine aktardığını düşünüyoruz. Çok renkle, doğanın coşkusuyla kendini ifade ediyor" diye konuştu. Resim öğretmeni Ebru Durgun, Tuna'nın oldukça disiplinli bir öğrenci olduğuna, eğitimle hızlı bir gelişim gösterdiğine değinerek, "Tuna, canı resim yapmak istemese bile disiplin anlayışı gereğince o gün yapması gerekenleri yerine getiriyor. Bir buçuk yılda otizmli olmayan öğrencilerimden çok daha hızlı ilerleme yaşadık. Tuna'nın çok özel bir yeteneği var. Bunun yanı sıra azimli ve disiplinli olması onun gelişimine büyük katkı sağladı" diye konuştu.


"Gurur duyuyoruz"


Sanata ve sanatçıya desteklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da, "Her yıl özel durumu olan gençlere bir imkan vererek, sergi açmalarını sağlamanın mutluluğu ve gururu içindeyiz. Hepimiz çok heyecanlıyız. Herkesi Tuna'nın sergisine bekliyoruz" çağrısında bulundu. Tuna Taşkın'ın doğayı resmettiği eserleri ve röprodüksiyon çalışmaları ziyaretçilerin beğenisini topladı. Taşkın'ın sergisi, 9 Eylül'e kadar Galeri Maltepe'de sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. - İSTANBUL

Maltepe Belediyesi, Tuna Taşkın, Maltepe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2019 02:13 Kaynak: İHA
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