Fırçaları eline alan eğitimciler okulu boyadı



AYDIN'ın İncirliova ilçesindeki bir ortaokulun öğretmen ve idarecileri temin ettikleri boyalarla 4 katlı okulun iç ve dış cephesini boyadı. Okul yenilenirken eğitim kurumunun bütçesi ise 16 bin TL'lik bir masraftan kurtulmuş oldu.

Acarlar 60. Yıl Ortaokulu'na 3 yıl önce müdür olarak atanan 17 yıllık eğitimci Seyit Murat Yılmaz, her yıl olduğu gibi bu yıl da okulun boya işlerinin yapılması için harekete geçti. Boyaları kendi imkanlarıyla temin eden Yılmaz, okul öğretmenlerinin de desteğiyle kolları sıvadı. 3'ü idareci diğerleri öğretmen olan 17'si kadın 41 eğitimci ellerine fırçaları alarak 4 katlı, 30 derslikli ve 780 öğrencili okulun sınıflarını, kapılarını, bahçe duvarlarını ve dış cephesini şarkılar ve türküler eşliğinde boyadı. Müdür Yılmaz'ın öncülüğündeki çalışmanın okulu, 16 bin TL'lik bir masraftan kurtardığı belirtildi. Okulu ziyarete gelen İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ile İncirliova İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan da ellerine fırça alarak, duvarları boyadı.

Her görev yaptığı okulda bu çalışmayı gerçekleştirdiğini belirten Okul Müdürü Seyit Murat Yılmaz, "Aile gibi okulumuzu eğitim öğretim yılına hazırlamaya çalışıyoruz. Geçen yıllarda 3 idareci boya yapıyorduk. Bu yıl diğer öğretmen arkadaşlarımızdan talep geldi. Siz yapıyorsanız bizler de yapalım dediler. Hep birlikte neşe içinde çalıştık" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş ise, "Çalışmaları yerinde gördüm, çok duygulandım ve mutlu oldum. Kendilerini tebrik ediyorum. bu tür idareci ve öğretmenlerin sayılarının artmasını temenni ediyorum. Yapılan örnek çalışmayla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün değerlendirmesi ile Vali Bey'e konuyu aksettirerek tabii ki bir ödül vermeyi düşünüyoruz. Hepsine yaptıkları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- Ceyhanaydın