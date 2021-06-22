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"Fırçamız, kalemimiz, defterimiz doğa" sloganıyla görsel sanatlar dersini bahçeye taşıdılar - Son Dakika

"Fırçamız, kalemimiz, defterimiz doğa" sloganıyla görsel sanatlar dersini bahçeye taşıdılar

22.06.2021 12:44

Kırklareli'nde, köy çocuklarının taşımalı sistemle eğitim gördüğü İnece Ortaokulu öğrencileri görsel sanatlar derslerinde boya ve kağıt kullanmak yerine taş, yaprak ve dallarla toprak üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Kırklareli'nde, köy çocuklarının taşımalı sistemle eğitim gördüğü İnece Ortaokulu öğrencileri görsel sanatlar derslerinde boya ve kağıt kullanmak yerine taş, yaprak ve dallarla toprak üzerinde çalışmalar yürütüyor.

Çevre köylerden taşımalı sistemle öğrencilerin geldiği İnece Ortaokulu'nda 2 Temmuz'a kadar öğrencilerin ihtiyaçlarına göre düzenlenen etkinliklere devam ediliyor.

Ortaokulun 75 öğrencisi, Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında görsel sanatlar derslerini "doğada sanat akımı" olarak bilinen "arazi sanatı" (Land Art) yöntemiyle okul bahçesinde doğayla iç içe gerçekleştiriyor.

Görsel sanatlar öğretmeni Derya Avci Dağlıoğlu, "Fırçamız, kalemimiz, defterimiz doğa" sloganıyla öğrencilerinin doğayla iç içe olmaları amacıyla derslerini okul bahçesinde yapmak istediğini okul yönetimine iletti.

Talebin uygun bulunmasıyla görsel sanat dersleri hava şartlarının müsait olduğu günlerde okul bahçesinde verilmeye başlandı.

Ders başlamadan, çakıl, dal ve yaprakları toplayıp okul bahçesine getiren öğrenciler, kimi zaman çakıl taşlarından portre kimi zaman da yaprak ve taşlarla manzara ortaya çıkardı.

"Bu çalışmanın çocukların derslerine çok olumlu katkısı oldu"

Okul Müdürü Erkan Kanaatlı, AA muhabirine, etkinliklerle öğrencileri sınıftan okul bahçesine çıkardıklarını ve bu çalışmaların öğrencilerin derslerine olumlu yansımasını gözlemlediklerini söyledi.

Çocuklara bir şeyler öğretmek yerine onlarda var olanları keşfetmeye çalıştıklarını ifade eden Kanaatlı, "Çocuklarımız köy çocuğu olduğu için yaptığımız tüm etkinliklere uyum sağladılar. Bu sürecin onların derslerine çok olumlu katkısı oldu. Öğretmen ve öğrenci ilişkisi, öğrencilerin kendi arasında ilişkileri çok faydalı şekilde gelişti." dedi.

Kanaatlı, şunları söyledi:

"Doğaya çıkmak, doğada etkinlikler yapmak, öğrencilerimizin derslerindeki verim açısından çok önemli. Köy okulu olarak şanslı olduğumuzu düşünüyorum. Düzenlediğimiz çoğu etkinliği dışarıda, bahçede, köyde ve beldede yapma imkanımız olduğunu görüyoruz. Birçok etkinliğimiz oldu. Pandemi nedeniyle bu etkinliklere ara vermiştik ama okulların yeniden açılmasıyla çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Köyde olduğumuz için biz de öğrencilerimiz de gerçekten çok şanslı."

"Çocukları doğa ile hayata hazırlıyoruz"

Görsel sanatlar öğretmeni Derya Avci Dağlıoğlu ise dersi işleme modelleriyle öğrencilerinin araştırma, eleştiri yapabilme, sorgulama ve öğrenme becerilerini geliştirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Zaman zaman atık boyalarla da çalıştıklarını dile getiren Dağlıoğlu, "Bizim için bir resim atölyemizin olmasına gerek yok. Doğa bizim atölyemiz. Öğrenme boyutunu hayata dair yapıyoruz. Tutuk, çekinen veya ailesi ile sıkıntısı olan çocuklarda bu çalışmalarla rahatlamalarını gözlemedik." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Usta da, derslerde bir yandan eğlendiklerini bir yandan da öğrendiklerini anlattı.

Doğadan ilham alarak görsel sanatlar dersinden daha fazla kazanım elde etmeye başladıklarını ifade eden Usta, "Doğadan ilham alınarak her şey yapılabilir, uçakların doğadan ilham alınarak yapıldığı gibi. Kuşlar nasıl havada durabiliyorsa uçaklar da durabiliyor. Çünkü insan düşündü ve uçakları kuşlara benzeterek uçak yaptı. Aslında icatların birçoğu doğadan ilham alınarak yapılıyor. Biz aslında bir şey yapmıyoruz, doğa bize ilham veriyor, biz düşünüyoruz ve sonra biz onu hayata geçiriyoruz sadece." diye konuştu.

Fırçamız, kalemimiz, defterimiz doğa sloganıyla görsel sanatlar dersini bahçeye taşıdılar
Fırçamız, kalemimiz, defterimiz doğa sloganıyla görsel sanatlar dersini bahçeye taşıdılar
Fırçamız, kalemimiz, defterimiz doğa sloganıyla görsel sanatlar dersini bahçeye taşıdılar
Fırçamız, kalemimiz, defterimiz doğa sloganıyla görsel sanatlar dersini bahçeye taşıdılar
Fırçamız, kalemimiz, defterimiz doğa sloganıyla görsel sanatlar dersini bahçeye taşıdılar

Kırklareli, İnece, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Fırçamız, kalemimiz, defterimiz doğa' sloganıyla görsel sanatlar dersini bahçeye taşıdılar - Son Dakika


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