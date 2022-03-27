Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır hizmet veriyor - Son Dakika
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Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır hizmet veriyor

27.03.2022 12:47

Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır hizmet veriyor Isparta'da Mimar Sinan Camisine gelir sağlamak amacıyla 1561 yılında dönemin Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından yaptırılan Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır alışverişin merkezi olarak kullanılıyor.

Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır hizmet veriyor

ISPARTA - Isparta'da Mimar Sinan Camisine gelir sağlamak amacıyla 1561 yılında dönemin Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından yaptırılan Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır alışverişin merkezi olarak kullanılıyor.

Isparta'nın şehir merkezinde bulunan Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1461 yılında Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından Mimar Sinan Camisine gelir sağlamak amacıyla yaptırıldı. Mimar Sinan üslubunu taşıyan tarihi yapı düzgün kesilmiş köfke taşlardan oluşuyor. Çarşı'da aktif olarak 7 esnaf hala hizmet veriyor. 1973 yılından beri 49 yıldır bu çarşıda esnaflık yapan ve çarşı hakkında bilgi veren Osman Kınay, "Bu çarşının en eski esnafıyım. Bu iş yerimiz 1967 yılında babam tarafından açıldı ben de 1973 yılından beri aralıksız bu çarşıdayım. Bu çarşı 1561 yılında yapılmış o günden bu güne kadar çarşı özelliğini muhafaza etti. 1967 yılında çarşıda tadilat yapıldı. 12 tane iş yeri halinde 1967 yılında dükkanları kiraya çıkardılar. İş yerlerimiz çeşitli arkadaşlar tarafından tutularak bugüne kadar devam etti. 2009 yılında tekrar bir tadilattan geçirildi daha modern daha güzel hale getirildi. Bu çarşı açıldığı zaman Isparta'da böyle toplu olarak böyle bir çarşı yoktu hemen hemen Isparta'nın en eski çarşılarından bir tanesi. Zaman içerisinde alışveriş şartları değişti ama çarşımız yine aynı özelliğini koruyor çünkü Isparta'ya gelen yerli yabancı tüm kişiler mutlaka bu çarşıya girerler çarşıdaki çeşitli iş yerlerinden alışveriş yaparlar. Çarşı içerisinde daha önce 12 esnaf vardı ancak şu anda iş yerleri büyüdüğü için çeşitli iş kollarında 7 tane esnaf arkadaşımız hizmet veriyor bu şekilde devam ediyor" dedi.

Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır hizmet veriyor
Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır hizmet veriyor
Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır hizmet veriyor

YORUMLAR
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Kanuni Sultan Süleyman, Mimar Sinan, Isparta, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Firdevs Bey Bedesteni Kapalı Çarşısı 461 yıldır hizmet veriyor - Son Dakika


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