Firdevs ninenin gözyaşı döktüğü yanmış ağaçların yerinde fidanlar yeşeriyor - Son Dakika

Firdevs ninenin gözyaşı döktüğü yanmış ağaçların yerinde fidanlar yeşeriyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 yıl önce çıkan yangında kül olan 160 hektar ormanlık alan, ertesi sene dikilen fidanların büyümesiyle yavaş yavaş eski görünümüne kavuşmaya başladı.

Firdevs ninenin gözyaşı döktüğü yanmış ağaçların yerinde fidanlar yeşeriyor, System.String[]

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde 8 yıl önce çıkan yangında kül olan 160 hektar ormanlık alan, ertesi sene dikilen fidanların büyümesiyle yavaş yavaş eski görünümüne kavuşmaya başladı.

Çayıroluk köyü civarında, 26 Ağustos 2012'de anız yakılmasından çıkan ve iki gün sonra söndürülebilen alevler, on binlerce ağacın yanı sıra 5 ev ve 8 ahırın yanmasına yol açtı.

Söndürme çalışmalarında canla başla çalışan köylüler, atalarından miras kalan ağaçların yanması nedeniyle büyük üzüntü yaşadı.

Yangın sahasında hemen ağaçlandırma çalışmasına başlayan orman teşkilatının, köylülerin de katılımıyla ertesi yıl diktiği 144 bin karaçam, mahlep, kuşburnu, ahlat ve iğde fidanları ile 1500 kilogram karaçam tohumu hızla büyüyor.

Olay günü siyaha bürünen ormanın önünde yere oturarak endişeli gözlerle yangını seyrederken AA muhabirince fotoğraflanan 70 yaşındaki Firdevs Dinç, yeniden yeşeren doğada ağaçların boy vermesinin mutluluğunu yaşıyor.

AA muhabirinin görüştüğü Dinç, köyü levlerin sardığı gün evinde otururken uzaktan duman gördüğünü, daha sonra alevlerin kendilerine doğru yaklaştığını söyledi.

Kendilerini alevlerden korumak için gelen jandarma ekiplerinin köyü tahliye ettiğini anlatan Dinç, "Sabaha kadar köyün dışında bekledik. Yukarıdan baktığımda, evimizin bahçesinde çukurluk bir alandaki kuyu evi ile yanındaki armut ağacının yandığını gördüm. Oralar hep yandı." dedi.

Üzüntüden kendini kaybettiğinin dile getiren Dinç, "Ben bayılınca üzerimden su dökmüşler, üşüyorum diye üzerimi örtmüşler. Hemşireler başıma toplanmış, iğne vurmuşlar, hap içirmişler. Dilim boğazıma tıkanmış. Dilimi çekmişler. Saatler sonra kendime gelebildim." diye konuştu.

"Canımız kurtulduğu için Allah'a şükrettik"

Dinç, yangında köydeki bazı evlerin, ahır ve samanlıkların zarar gördüğünü söyledi.

Büyük üzüntü yaşadıkları yangında tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu ifade eden Dinç, "İki kızım, bir oğlum var. Çocuklarım ertesi sabah beni evimizin olduğu yere getirdi. Her yer yanmış, bir şey kalmamıştı. Çok ağladım burada." dedi.

Fotoğrafı çekildiğinde hiçbir şey düşünemediğini kaydeden Dinç, canları kurtulduğu için Allah'a şükrettiğini sözlerine ekledi.

"Çok güzel ağaçlarımız oldu, gözümüz gibi bakıyoruz"

Köy muhtarı Mustafa Dinç de (60) yanan alanlarda 2013'te fidanların toprakla buluşturulduğunu aktardı.

O dönem de muhtar olduğunu anlatan Dinç, "Ağaçlarımızın yanmasına çok üzüldük. 3 gün kendime gelemedim. Atalarımızın mirası olan, gözümüz gibi baktığımız korumuzdu. Daha sonra ağaçlandırmada köylülerimiz de canla başla çalıştı. Çok güzel ağaçlarımız oldu, gözümüz gibi bakıyoruz." ifadelerini kullandı.

Tavşanlı, Kütahya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 11:09

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Firdevs ninenin gözyaşı döktüğü yanmış ağaçların yerinde fidanlar yeşeriyor - Son Dakika
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