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Fire Flux takımının Jett oyuncusu sociablEE, Twitch platformundan yasaklandı - Son Dakika

Fire Flux takımının Jett oyuncusu sociablEE, Twitch platformundan yasaklandı

04.06.2021 18:59
Fire Flux takımının Jett oyuncusu sociablEE, Twitch platformundan yasaklandı, System.String[]

Twitch yayınında söylediği kelime yüzünden sociablEEvl Twitch'ten 7 günlük ban yedi.

Fire Flux Esports oyuncusu Volkan "sociablEE" Yonal dün Twitch platformunda akşam saatlerinde VALORANT oyununu oynarken

Fire Flux takımının Jett oyuncusu sociablEE, Twitch platformundan yasaklandı

sociablEE neden platformdan ban yediği hakkında bir açıklama yapmazken takipçilerinin söylediklerine göre yayıncı, VALORANT oyununa gelen bir oyuncuya Twitch yayınında "edilgin eşcinsel erkek" anlamına gelen argo kelimeyi kullandığı için Twitch tarafından platformdan yasaklandı.

Fire Flux takımının Jett oyuncusu sociablEE, Twitch platformundan yasaklandı

sociablEE Kimdir?

Daha önce Otherside Esports ve Anatolia Esports takımlarında düellocu pozisyonunda oynayan Volkan "sociablEE" Yonal, geçtiğimiz günlerde kuruculuğunu Cantuğ "Unlostv" Özsoy ve Salih "Marnque" Onaran'ın üstlendiği Fire Flux Esports takımına transfer olmuştu. Ülkemizde VALORANT arenasında yeni yeni tanınan başarılı Jett oyuncusu şu istatistiklere sahip:

Fire Flux takımının Jett oyuncusu sociablEE, Twitch platformundan yasaklandı
Fire Flux takımının Jett oyuncusu sociablEE, Twitch platformundan yasaklandı

Fire Flux Esports, Twitch, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar Fire Flux takımının Jett oyuncusu sociablEE, Twitch platformundan yasaklandı - Son Dakika


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