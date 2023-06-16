Fırın çalışanı Cumhurbaşkanı lehine slogan atan çocuğa bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı - Son Dakika
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Fırın çalışanı Cumhurbaşkanı lehine slogan atan çocuğa bıçakla tehdit ettiği gerekçesiyle tutuklandı

16.06.2023 18:57

Sultangazi'de seçimden sonra ekmek almaya gelen bir çocuğa Cumhurbaşkanı lehine slogan attığı gerekçesiyle hakaret edip ekmek satmayan ve daha sonra çocuğun babasıyla gelmesi üzerine bıçaklı tehditte bulunan fırıncı hakkında iddianame hazırlandı. Tutuklu bulunan esnafın "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Silahla tehdit" suçlarından 8 yıla kadar hapsi istendi.

Sultangazi'de geçtiğimiz ay bir fırından ekmek almak isteyen küçük çocuk, işletme sahibi tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan lehine slogan attığı gerekçesiyle hakaretlere maruz kalmıştı. Küçük çocuğa "Köpeklere ekmek satmıyoruz" diyen esnaf, çocuğun daha sonra yakınıyla gelmesi üzerine de bıçaklı tehditte bulunmuştu. Skandal olay sonrası gözaltına alınan fırın çalışanı tutuklanmıştı. Olayla ilgili iddianame hazırlandı ve şüpheli hakkında istenen ceza belli oldu.

SİLAHLA TEHDİT SUÇUNU İŞLEDİ

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, yerel bir haber sitesinin Instagram hesabından paylaşılan videoda 28 Mayıs 2023 gecesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir fırın çalışanının dükkana gelen bazı kişilerle tartışma yaşadığı ve tezgahtan eline bıçak alarak şahısları dükkandan kovduğunun görülmesi üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

İddianamede, şüphelinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenlere yönelik söylemde bulunduğu anlatıldı. Bu söylemin "Halkın bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ve sözkonusu söylemin sosyal medyada fazlasıyla gündem olması nedeniyle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıktığı kaydedildi. Şüphelinin "Nerede benim bıçağım?" dedikten sonra eline bıçak alarak mağdur ve müştekiye yönelik "Silahla tehdit" suçunu işlediği de belirtildi.

SAVUNMASINDA KLİŞE BİR BAHANEYE SIĞINDI

Şüpheli Kadir Y.'nin savunmasına yer verilen iddianamede, olay günü dükkanında yüksek sesle bağırdığını, daha sonra çıktıklarını, 5 dakika sonra çocuğun babası ile geldiğini, babasının neden bağırdığını sorması ve ardından da, "Dışarı çık" diye bağırması üzerine kendisini tehdit ettiğini, korkup bıçağı eline aldığını, kimseye sallamadığını tehdit etmediğini söylediğine yer verildi.

8 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede şüphelinin ayrıca Cumhurbaşkanına ya da bu şahıslara hakareti ya da tehdidi olmadığını söylediği de yer aldı. Şüpheli Kadir Y., "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "Silahla tehdit" suçlarından 8 yıla kadar hapis istemiyle önümüzdeki günlerde Gaziosmanpaşa 8. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanacak.

Kaynak: DHA
YORUMLAR (2)
  • Erol MARASLI: Dışarda millet birbirini yiyor tık yok.böyle dandik bir olayda tutuklama düşündürücü ? Cevap Yaz 13 36 Yayından Kaldır
  • Necati Kaya: Artık bu işin cılkı çıktı. Cevap Yaz 25 29 Yayından Kaldır
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