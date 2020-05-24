Fırın çalışanlarını taşıyan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı - Son Dakika

Fırın çalışanlarını taşıyan otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
Trabzon'un Araklı ilçesinde iş dönüşü fırın çalışanlarını taşıyan otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye uçtu.
Trabzon'un Araklı ilçesinde iş dönüşü fırın çalışanlarını taşıyan otomobil yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak dereye uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza ilçenin Çankaya mahallesinde meydana geldi. Aytaş Zifana mahallesinden Araklı istikametine gitmekte olan Ümit Demirtürkoğlu'nun kullandığı 61 AL 214 plakalı otomobil, Çankaya mahallesi yakınlarında yolun ıslak olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Karadere'ye yuvarlandı. Kazada araçta bulunan ve çalıştıkları fırından evlerine döndükleri öğrenilen sürücü Ümit Demirtürkoğlu, Ali Demirtürkoğlu ve Serkan Demirtürkoğlu ve Araç Sürücüsü Ümit Demirtüroğlu yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Trabzon'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, dere içindeki otomobili çıkarmak için çalışma başlatıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor. - TRABZON
Haber Yayın Tarihi: 24.05.2020 01:22 Kaynak: İHA
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