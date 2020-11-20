Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı - Son Dakika

Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı

20.11.2020 12:08
Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı, System.String[]

İSTANBUL'da yapılan denetimlerde 200 gram ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 liraya, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı ortaya çıktı.

İSTANBUL'da yapılan denetimlerde 200 gram ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 liraya, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı ortaya çıktı. "İstanbul Fırıncılar Odası'nın tarifesini uyguluyorduk" diyen fırınlara ceza kesildi.

Bağcılar'da Kaymakamlık ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 121 fırın denetlendi. Denetimler fırınlarda farklı fiyat tarifesinin uygulandığını ortaya çıkardı. Denetim yapan ekipler, tek tek fırınlara girdi. Fırınlarda gramaj ve fiyat kontrolü yapıldı. Denetimler sırasında fırınların iki farklı fiyat tarifesi astığı görüldü. Bazı fırınlarda 200 gram ekmeğin 1,5 lira, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı belirlendi. Fırın işletmecileri ekipler tarafından uyarıldı, 2 lira yazan fiyat tabelalarının indirilmesi istendi. 200 gram ekmeği 2 liradan satan fırın işletmecisi Nuri Sönmez, "İstanbul Fırıncılar Odası'nın tarifesini uyguluyorduk" dedi. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ise, "Bu astığınız fiyatlar resmi fiyatlar değil. Kendinize göre oluşturduğunuz fiyatlar ve bununla ilgili işlem yapacağız. Fırıncılar odasının tarife verme yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

"FIRINCILAR ODASININ TEK BAŞINA TARİFE BELİRLEME YETKİSİ YOKTUR"

Yapılan denetimlerde, ekmeği 2 liradan satan fırınların tarifeyi fırıncılar odasının verdiğini söylemeleri üzerine basına açıklama yapan İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteşe, "9'uncu ayda İstanbul Ticaret Odası'nın ve 10'uncu ayda da İstanbul Esnaf Odaları Birliğimizin kararlaştırdığı azami bir fiyat tarifesi var. Bu tarifeler doğrultusunda ekmeğin kilogramının 7 lira 50 kuruştan daha fazla olmaması gerekiyor. Yani 200 gram ekmeğin 1,5 lira, 250 gram ekmeğin de 1,78 liradan fazla olmaması gerekiyor" dedi.Menteşe, "Fakat gördük ki bazı yerlerde 200 gram ekmeğin 2 liraya, bazı yerlerde 220 gram ekmeğin 2 lira olduğunu gördük. Bugün bu ilçemizde 121 fırında aynı anda denetim yapıyoruz. Fırıncılar odasının tek başına tarife belirleme yetkisi yoktur. Oraya da bakacağız. Burada İl Ticaret Müdürlüğümüz, İl Tarım Müdürlüğümüz, İstanbul Büyükşehir Belediyemiz, İstanbul Esnaf Odaları ve İstanbul Ticaret Odası 5 ayrı kurum bu fiyat tarifesini birlikte belirliyoruz. Diyorlar ya 'un fiyatları arttı' işte o maliyetler orada tartışılıyor ve onun sonucunda bir karar veriliyor. 2 ay oldu bu fiyatlar belirleneli. İstanbul genelinde 2759 fırın var. Pastaneleri de katarsak 5300 civarında toplamda" ifadelerini kullandı.

Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı
Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı
Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı
Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı
Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı
Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı

Kaymakamlık, İstanbul, Bağcılar, Ticaret, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı - Son Dakika


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