Fırın denetimi tarife oyununu ortaya çıkardı - Son Dakika

İSTANBUL'da yapılan denetimlerde 200 gram ekmeğin bazı fırınlarda 1,5 liraya, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı ortaya çıktı. "İstanbul Fırıncılar Odası'nın tarifesini uyguluyorduk" diyen fırınlara ceza kesildi.

Bağcılar'da Kaymakamlık ve İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü tarafından 121 fırın denetlendi. Denetimler fırınlarda farklı fiyat tarifesinin uygulandığını ortaya çıkardı. Denetim yapan ekipler, tek tek fırınlara girdi. Fırınlarda gramaj ve fiyat kontrolü yapıldı. Denetimler sırasında fırınların iki farklı fiyat tarifesi astığı görüldü. Bazı fırınlarda 200 gram ekmeğin 1,5 lira, bazı fırınlarda ise 2 liraya satıldığı belirlendi. Fırın işletmecileri ekipler tarafından uyarıldı, 2 lira yazan fiyat tabelalarının indirilmesi istendi. 200 gram ekmeği 2 liradan satan fırın işletmecisi Nuri Sönmez, "İstanbul Fırıncılar Odası'nın tarifesini uyguluyorduk" dedi. Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ise, "Bu astığınız fiyatlar resmi fiyatlar değil. Kendinize göre oluşturduğunuz fiyatlar ve bununla ilgili işlem yapacağız. Fırıncılar odasının tarife verme yetkisi yok" ifadelerini kullandı.

"FIRINCILAR ODASININ TEK BAŞINA TARİFE BELİRLEME YETKİSİ YOKTUR"