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Son Dakika Güncel Fırın denetimleri sürüyor

Fırın denetimleri sürüyor

1 saat önce

Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

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Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.


Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte kontrollerini sıklaştıran Bayburt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeli, fırınlarda gramaj ve hijyen denetimi yaptı. İşletmelerde imalathane ve çalışanların temizliği, gramaj ile üretilen ürünlerin sağlığa uyumluluk koşulları gibi konularda kontrollerini periyodik olarak yürüten ekipler denetimlerini sürdürüyor.


Hijyene dikkat ediliyor


Fırınlarda özellikle çalışanların temizliği, imalathane ve satış yerlerinin temiz olup olmadığı, istenilen şartlara uyulup uyulmadığı hususunda kontroller yapan zabıta ekipleri, kontrol esnasında eksiklik tespit edilen işletmelerin sahiplerine var olan bu eksikliklerini gidermeleri konusunda uyarılarda bulundu. - BAYBURT

Zabıta Müdürlüğü, Bayburt, Zabıta, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 12:17 Kaynak: İHA
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