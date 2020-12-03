Fırın ekmeğine alternatif - Son Dakika

Suriye'de yaşanan iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen Suriyeliler, fırın ekmeğine alternatif olarak tandır ekmeği geleneğini devam ettiriyor.

Suriye'deki iç savaştan dolayı Şanlıurfa'ya yerleşen Suriyeli mülteciler, burada fırın ekmeğine alternatif olarak kendi tandır ekmeği kültürlerini yaşatıyor. Merkez Haliliye ilçesindeki Rabia Meydanı'nda kiralamış oldukları iş yerlerini fırına çeviren Suriyeliler, kendi yöresel ekmelerini yapıyor. Un, maya ve tuz ile yoğrulan hamur, tandırda ve fırınlarda pişiriliyor. Sipariş üzeri ve parkende satılan ekmeklerin tanesi 1 liraya satışa sunuluyor.

Suriye'de yaptığı işi Türkiye'de de devam ettiren Faysal El Muhammed, "Biz Şanlıurfa'da tandır ekmeğini yapıyoruz. Ben Suriyeliyim. Memleketimde yaptığım işi burada da yapmaya çalışıyorum. Ekmeğin tanesini 1 liraya satıyoruz. Her bir ekmek 250 gram ağrılığındadır. Ekmeklerimiz kalite bakımında hijyendir. Çoğu müşterim Türktür. Tandır ekmeğine çok rağbet ediliyor. Millet bizden çok memnun. İşlerimim iyi gidiyor" dedi.

Suriye'deki iş savaştan dolayı memleketini terk etmek zorunda kalan Hatim Muhammed El Talha ise "Ben fırında çalışıyorum. Suriye'de savaş olduktan sonra Şanlıurfa'ya geldim. Ben şimdi burada mutluyum. İşimi yapmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA