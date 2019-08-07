Son Dakika Haberleri: Fırın hırsızı güvenlik kamerasında
Son Dakika Güncel Haber

Fırın hırsızı güvenlik kamerasında

2 saat önce

Pendik'te bir fırından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fırın hırsızı güvenlik kamerasında, System.String[]
Pendik'te bir fırından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Velibaba Mahallesi Yakacık Caddesindeki bir fırından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.
Polise teslim edilen şüpheli Uğur K. (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin girdiği fırında etrafı kontrol ettikten sonra kasadan bir miktar para aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü, Yakacık, Pendik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:52 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Girdiği apartmanı hem soydu hem de yardım parası topladı
Bir ayda 8 soygun olayına karışan hırsız, suçüstü yakalandı Melih Gökçek hakkında silahlı terör örgütü üyeliğinden suç duyurusu Süleyman Demirel'in ilk otomobili, Niğde'de satışa çıkarıldı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 13:08:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırın hırsızı güvenlik kamerasında
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]