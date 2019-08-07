Fırın hırsızı güvenlik kamerasında
2 saat önce
Pendik'te bir fırından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Pendik Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 11:00 Kaynak: AA
'te bir fırından hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Velibaba Mahallesi Yakacık
Caddesindeki bir fırından hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheliyi yakaladı.
Polise teslim edilen şüpheli Uğur K. (40), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Şüphelinin girdiği fırında etrafı kontrol ettikten sonra kasadan bir miktar para aldığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
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