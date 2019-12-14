Fırın işçilerinin zorlu mesaisi - Son Dakika
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Fırın işçilerinin zorlu mesaisi

6 saat önce

Fırın işçilerinin zorlu mesaisiTOKAT'ta her sabah vatandaşa taze ekmek ulaştıran fırın işçileri, akşam saat 20.00'de hamur yoğurarak çalışmaya başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yapıyor.

Fırın işçilerinin zorlu mesaisi

TOKAT'ta her sabah vatandaşa taze ekmek ulaştıran fırın işçileri, akşam saat 20.00'de hamur yoğurarak çalışmaya başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar mesai yapıyor.

Tokat'ta bir günde yaklaşık 50 bin kadar ekmek üretiliyor. Tokat Organize Sanayisinde faaliyet gösteren ekmek fabrikalarında işçilerin gece mesaisi akşam saat 20.00'de başlıyor. Hamur yoğurarak başlayıp, sabahın ilk ışıklarına kadar devam eden mesaide ekmek ustaları işlerini bitirdikten sonra evlerine gidip istirahat ediyor. Her gün aynı şekilde tekrarlanan süreçte çalışanlar, gündüzleri ailelerine vakit ayıramamaktan şikayet ediyor.

13 yıldır ekmek fabrikasında hamur ustası olarak çalışan Fatih Kaya(38), Biz her zaman gece çalışıyoruz. O yüzden de gündüz ailemize çocuklarımıza vakit ayıramıyoruz. Ama yine de mesleğimiz ekmeğimizi kazanmamız için çalışmamız gerekiyor. Teknoloji gelişti eskisi gibi yorulmuyoruz ama yine de gece çalışıyoruz dedi.

23 yıldır ekmek fabrikasında çalışan Mevlüt Kaya (45) ise, Gece çalışmak çok zor oluyor. İstirahatimiz yok. Normal bir ortama gidemiyoruz. Sabah yat, akşam kalk gel. Ailemizi alıp bir yere gezmeye, tozmaya gidemiyoruz. Ailemiz de herkes gibi bizimle gezmek istiyor. Ama yine de bize bir şey demiyorlar. Ekmek parası için katlanıyoruz diye konuştu.

Her gün geceleri çalıştıklarını belirten fırın ustası Adem Görgülü (53) de, Ailelerimizle yeterince ilgilenemiyoruz. Ama işimizden memnunuz. Her tarafta zorluklar var. Çocuklarımızdan şikayet oluyor. Hep gece mi çalışacaksın diye. Ama yine de onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Mesleğin zorlukları var. Gece başlıyoruz, sabah saat 07.00-08.00'de işimiz bitiyor dedi.

Fırın işçilerinin zorlu mesaisi

Tokat, Hamur, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:16 Kaynak: DHA
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