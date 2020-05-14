Fırın lezzetlerine gelen koronavirüs yasağı hoparlörden duyuruldu - Son Dakika

Gaziantep'te tepsi yemekleri ile lahmacun gibi çeşitli ürünlerin pide fırınlarında pişirilmesinin bayram sonrasına kadar yasaklanması, İslahiye ilçesinde tüm camilerin hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşlara duyuruldu.

Gastronomi kenti Gaziantep'in vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan tepsi yemekleri ile lahmacun gibi çeşitli ürünlerin pide fırınlarında pişirilmesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı sonrasına kadar yasaklandı.

Kentte iki gün önce alınan kararın vatandaşlara duyurulması amacıyla çeşitli çalışmalar da yapıldı.

İslahiye ilçesinde de merkezi sistemle tüm camilerin hoparlörlerinden anons yapılarak, vatandaşlar uyarıldı.

Yapılan anonsta, "koronavirüs tedbirleri kapsamında Gaziantep genelinde tüm fırınlarda yemek, tepsi, kömbe gibi ürünlerin pişirilmesi hastalığın bulaşma riskini artırdığından Ramazan Bayramı sonuna kadar yasaklanmıştır. Yasağa uymayanlar hakkında idari ceza uygulanacaktır." ifadesine yer verildi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yasağa ilişkin, "Gaziantep'te toplu şekilde yemek yeme kültürü var. Bu kültürde de tepsi yemekleri önemli bir yer tutuyor. Biz çekirdek aile olarak yemekler yensin istiyoruz. Böylelikle insanların bir araya gelmesinin de önüne geçmiş olacağız. O yüzden böyle bir yasağa gittik." değerlendirmesinde bulundu.