Fırın rekabeti, ekmeği 75 kuruşa düşürdü

Konya'nın Karapınar ilçesinde ekmek fırınları arasında başlayan rekabetten, 1 lira 25 kuruşa satılan ekmeğin fiyatı, 75 kuruşa kadar düştü.

Karapınar Esnaf ve Sakatlarlar Odası Başkanlığınca bir ay önce ekmeğe yapılan yeni fiyat belirlemesinin ardından, uzun zamandır 1 liraya satılan 220 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruşa satılması kararlaştırıldı.

Ancak rekabet halindeki bazı fırınlar ekmek satışlarında fiyat düşürdü.



Ekmek, ilçedeki bazı fırınlarda 75 kuruş, bazılarında 80 kuruş ve bazılarında da 1 liraya satılıyor.



Vatandaşlar ucuz ekmek satan fırınlara akın ediyor.