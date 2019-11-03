Son Dakika Haberleri: Fırın rekabeti, ekmeği 75 kuruşa düşürdü
Son Dakika Güncel Fırın rekabeti, ekmeği 75 kuruşa düşürdü

Fırın rekabeti, ekmeği 75 kuruşa düşürdü

7 saat önce

Konya'nın Karapınar ilçesinde ekmek fırınları arasında başlayan rekabetten, 1 lira 25 kuruşa satılan ekmeğin fiyatı, 75 kuruşa kadar düştü.

Fırın rekabeti, ekmeği 75 kuruşa düşürdü, System.String[]

Konya'nın Karapınar ilçesinde ekmek fırınları arasında başlayan rekabetten, 1 lira 25 kuruşa satılan ekmeğin fiyatı, 75 kuruşa kadar düştü.

Karapınar Esnaf ve Sakatlarlar Odası Başkanlığınca bir ay önce ekmeğe yapılan yeni fiyat belirlemesinin ardından, uzun zamandır 1 liraya satılan 220 gram ekmeğin 1 lira 25 kuruşa satılması kararlaştırıldı.

Ancak rekabet halindeki bazı fırınlar ekmek satışlarında fiyat düşürdü.


Ekmek, ilçedeki bazı fırınlarda 75 kuruş, bazılarında 80 kuruş ve bazılarında da 1 liraya satılıyor.


Vatandaşlar ucuz ekmek satan fırınlara akın ediyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 01:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meteoroloji duyurdu: Hava sıcaklıklıkları 2 ile 4 derece artacak
Elinde Türk bayrağıyla Gündoğdu Marşı'nı söyleyen çocuk sosyal medyada gündem oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, YPG'li teröristlerin havan topuyla şehit edilen 9 aylık Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü HDP'li Sezai Temelli'den skandal sözler: Bebek katili Öcalan'a 'Sayın' dedi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2019 20:17:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırın rekabeti, ekmeği 75 kuruşa düşürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]