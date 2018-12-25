Son Dakika Haberleri: Fırın Tepsisiyle Kayak Keyfi

Fırın Tepsisiyle Kayak Keyfi

15 dakika önce

Van'da çocuklar karda tepsiyle kayarak eğlendi.

Fırın Tepsisiyle Kayak Keyfi, System.String[]
Van'da çocuklar karda tepsiyle kayarak eğlendi.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verilen Van'da, çocuklar, evlerinden getirdikleri fırın tepsisiyle kar üstünde kaydı.

İpekyolu ilçesi Serhat Mahallesi Mehmet Efendi Caddesi'ndeki İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde trafiğe kapalı yokuşta toplanan çocuklar, gün boyu eğlenmenin tadını çıkardı.

Çocuklar, fırın tepsileri ile kaymanın çok keyifli olduğunu dile getirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:24 Kaynak: AA

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