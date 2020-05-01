Fırın ve inşaatlarda 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdiler - Son Dakika

Siirt'te fırın ve inşaatlarda çalışanlar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde mesaiye devam etti.

İnşaatta çalışan Mehmet Aslan, 1 Mayıs'ı çalışarak geçirdiklerini belirterek, "İhtiyaç sahibi aileleriz. Çalışmadan bir günümüzü bile boş geçiremeyiz. Çünkü evde ekmek bekleyen çocuklarımız var. 1 Mayıs'ın tüm işçilere ve emekçilere hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Lokantada çalışan Kadir Marakçı da iftar yemeği hazırladıklarını ifade ederek, 1 Mayıs'ta da çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

Markette çalışan Resul Gümüş ise hafta sonu da dahil her gün çalıştıklarını anlatarak, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de ailemizin geçimini sağlamak için çalışıyoruz." ifadesini kullandı.