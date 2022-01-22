Üye Girişi
FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ - Son Dakika

FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ

22.01.2022 12:22

ADANA'da fırına poğaça almaya giderken tabancayla vurularak öldüren Mücahit Toraman'ın (25), katili Gökhan Özdemir (40) ve onun yanındaki husumetlisi Rıfat Özay (26) ile birlikte fotoğrafı ortaya çıktı.

ADANA'da fırına poğaça almaya giderken tabancayla vurularak öldüren Mücahit Toraman'ın (25), katili Gökhan Özdemir (40) ve onun yanındaki husumetlisi Rıfat Özay (26) ile birlikte fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta Toraman'ın, iki şüpheliyle masada yemek yedikleri ve gülerek poz verdiği görüldü.

Olay, 12 Ocak günü saat 08.30 sıralarında Seyhan ilçesi Barış Mahallesi'nde meydana geldi. Poğaça almak için fırına giden Mücahit Toraman, yemek için otomobille dışarı çıkan husumetlisi Rıfat Özay ile arkadaşları Gökhan Özdemir ve Tarık Baydar ile karşılaştı. Otomobilden inen Özay ile Toraman arasında tartışma çıktı. Tartışma, kavgaya dönüşünce Özay belindeki tabancayı çıkarıp, Toraman'a ateş etti. Toraman da tabancayla karşılık verince Özay'ın arkadaşı Gökhan Özdemir de silahla ateş açtı. Toraman, başına isabet eden kurşunla kanlar içerisinde yere yığıldı, şüpheliler ise kaçtı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Daha sonra yeniden olay yerine dönen şüpheliler, otomobille Toraman'ı bir özel hastaneye bırakıp ayrıldı. Ameliyata alınan Mücahit Toraman, kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden tespit ettiği şüphelilerin saklandıkları adresleri belirledi. Ekipler, operasyonla Gökhan Özdemir ve Tarık Baydar ile saklanmalarına yardımcı olan Arif Ö.'yü gözaltına aldı. Rıfat Özay ise bulunamadı.

'ORTAMI YATIŞTIRMAK İSTEDİM'

Emniyete götürülen şüphelilerden Gökhan Özdemir ifadesinde, "Rıfat araçtan indi ve Mücahit ile tartışmaya başladılar. Sonra birbirlerine tabancayla ateş açtılar. Ben de ortamı yatıştırmak için araçtan indim. Mücahit ateş etmeye devam edince, kendimi korumak için ben de sıktım. Otomobile binip kaçtık. Aracı ara sokağa park edip geri döndük. Mücahit'i olay yerine geldiği kendi otomobiline alıp, hastaneye bırakıp tekrar kaçtıkö dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Gökhan Özdemir ile Tarık Baydar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Arif Ö. ise 10 bin TL kefaletle serbest bırakıldı.

Bu arada, Mücahit Toraman'ın, katiliyle yan yana olduğu fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta Toraman'ın, husumetlisi Rıfat Özay ve katili Gökhan Özdemir ile aynı masada oturduğu ve yemek yediği görüldü. Fotoğrafta maktul ile husumetlisi ve katilinin gülerek poz verdiği yer aldı.

Rıfat Özay'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ
FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ
FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ
FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ
FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ
FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ
FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ
FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ

YORUMLAR
500

Gökhan Özdemir, Seyhan, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ - Son Dakika


"Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler! "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!         
14:59
Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu         
14:47
Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi Son bakış! Acılı baba motosiklet tutkunu oğlunun cenazesinin alınmasını böyle izledi         
13:48
Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım         
13:36
Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez! Saplantılı hayranının saldırısına uğrayan Serenay Sarıkaya ilk kez konuştu: Umarım daha ileri gitmez!         
11:57
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı... O Ses Türkiye'nin son şampiyonu Hasan Koçak: Benim babam Artvin'de küçük bir köyde cami imamı...         
10:41
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı! İşte ilçe ilçe son durum         
20:13
Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı Son Dakika: Hemşire Ömür Erez'i öldüren Rahmi Uygun tutuklandı         
19:11
Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı Tavuk kümesindeki tersliği sezen adam, içeri girdiğinde gördüklerine inanamadı         
19:10
İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı İran, Türkiye'ye doğal gaz akışını yeniden başlattı         
18:28
Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar Fuhuş yaptırılan masaj salonunda gizli kamerayı, ampule saklamışlar         
18:06
Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi Terör örgütünün Afrin saldırısı sonrası karşı operasyonlar başlatıldı, 18 terörist etkisiz hale getirildi         
17:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sezen Aksu'ya yüklendi: Uzanan dilleri koparmak görevimizdir         
17:39
Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu Böyle rezillik görülmedi! Çocuklarını zorla araçtan indirip erkek arkadaşıyla birlikte oldu         
16:48
Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı Eksi 11 derecedeki Adıyaman'da hareket halindeki tilki donup kaldı         
16:23

Son Dakika Haberleri
14:58 "Kiramıza yardım eder misiniz" diye ağlayan çift dolandırıcı çıktı: Ev sahibiymişler!
14:50 Üç ay sürdü! Merve Boluğur ve Erkan Şen çifti ayrıldı
14:46 Batı güzellemesi yaptı, sorunun cevabı Avrupa ülkesi çıkınca şoke oldu
14:34 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Sedef Kabaş adliyeye sevk edildi
14:25 Cinayet günü Esra'nın numarasını rehberinden silmiş! Katil zanlısı Ümitcan Uygun müebbet hapisle yargılanıyor
14:24 Türkiye'nin DNA'sı çıkarıldı! İşte orman yangınlı, döviz kurlu, enflasyonlu DNA'mız!
14:09 Kenan Karaman inanılmazı başardı! Beşiktaş taraftarı bu kadar da olmaz dedi
13:54 Gülşen'in eşi Ozan Çolakoğlu resti çekti: Herkes kendi işine baksın
13:35 Beşiktaş-Yeni Malatyaspor maçı canlı anlatım
13:34 Esnaf zamlara isyan ediyor: Etiket değiştirmeye yetişemiyoruz
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2022 15:07:53. #1.13#
SON DAKİKA: FIRINA GİDERKEN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ, DAHA ÖNCE KATİLİYLE BİRLİKTE YEMEK YEMİŞ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement