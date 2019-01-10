Son Dakika Haberleri: Fırıncı Çırağı Seydi Ortadan Kayboldu

Fırıncı Çırağı Seydi Ortadan Kayboldu

57 dakika önce

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, ekmek fırınında çırak olarak çalışan ve dün işe gitmek için evden ayrılan Seydi Taşdemir'den (16) haber alınamıyor.

Fırıncı Çırağı Seydi Ortadan Kayboldu, System.String[]
ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, ekmek fırınında çırak olarak çalışan ve dün işe gitmek için evden ayrılan Seydi Taşdemir'den (16) haber alınamıyor.

Yeni Besni Mahallesi'nde oturan Seydi Taşdemir, dün sabah erken saatlerde çalıştığı fırına gitmek üzere evden ayrıldı. Ancak çalıştığı fırına gitmeyen Taşdemir'in akşam eve gelmemesi üzerine yakınları arama çalışması başlattı. Ailesinin bulamayınca polise kayıp başvurusunda bulunduğu Seydi Taşdemir'in bulunması için belediye hoparlörlerinden de kayıp anonsu yapıldı.

Çocuklarının bulunarak evine dönmesini isteyen babası İbrahim Taşdemir, "Oğlumun hayatından endişe ediyorum. İşe gidip, evine dönen kötü alışkanlıkları olmayan birisiydi. Bir an önce bulunarak aramıza dönmesini bekliyoruz" dedi.

? - Adıyaman

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:34 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan Duyurdu: Oy Kullanmak İçin İkametini Taşıyanlar İçin İçişleri Bakanlığı Harekete Geçecek İş Yeri Soyulan Esnaf, Hırsızın Gönderdiği Mesajla Neye Uğradığını Şaşırdı

Sancaktepe'deki Terör Saldırısı Davasında Karar Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 9 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2019 12:31:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fırıncı Çırağı Seydi Ortadan Kayboldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]