Fırıncı Çırağı Seydi Ortadan Kayboldu (2)
1 saat önce
İSTANBUL'DA BULUNDUAdıyaman'ın Besni ilçesinde dün sabah çırak olarak çalıştığı ekmek fırınına gitmek üzere evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Seydi Taşdemir, yapılan çalışma sonucu İstanbul'da bulundu.
İSTANBUL'DA BULUNDU Adıyaman
'ın Besni
ilçesinde dün sabah çırak olarak çalıştığı ekmek fırınına gitmek üzere evden ayrılan ve bir daha dönmeyen Seydi Taşdemir, yapılan çalışma sonucu İstanbul
'da bulundu.
Ailesinin kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis, Seydi'nin fotoğraflarını Türkiye
genelindeki polis merkezleriyle paylaştı. Yapılan çalışmalar sonucunda Seydi Taşdemir, İstanbul Bayrampaşa
'da polis ekipleri tarafından bulundu.
Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği
ekipleri, Seydi'nin bulunduğunu Besni Emniyet Müdürlüğü
'ne bildirdi. Polis
ekipleri de Seydi Taşdemir'in evine giderek çocuklarının bulunduğuna dair müjdeli haberi ulaştırdı. Aile fertleri aldıkları haberin ardından sevinç gözyaşı dökerek, polislere teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:38 Kaynak: DHA
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