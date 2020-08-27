Fırıncı ile borcunu istediği müşteriyle yakınlarının 'odunlu' kavgası: 8 yaralı - Son Dakika

Fırıncı ile borcunu istediği müşteriyle yakınlarının 'odunlu' kavgası: 8 yaralı
ŞANLIURFA'da 400 lira ekmek borcunu isteyen fırıncı, borçlu ailenin saldırısına uğradı.
ŞANLIURFA'da 400 lira ekmek borcunu isteyen fırıncı, borçlu ailenin saldırısına uğradı. Borçlu kişi ve yakınları ile iş yeri çalışanları arasında çıkan fırının önündeki odunların da kullanıldığı kavgada 8 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Fırıncılık yapan Mustafa Göçmen, 400 lira ekmek borcu olan müşterisinden alacağını istedi. İsmi öğrenilmeyen müşterisi Göçmen'e olumsuz yanıt verince aralarında sözlü tartışma başladı. Tartışma bir süre sonra borçlu kişi ve yakınları ile fırın çalışanlarının kavgasına dönüştü. Fırının önünde yakacak olarak bulunan odun ve tahtaları sopa olarak kullanılan kavgayı görenler durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışan iki tarafı ayırdı. Kavgada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Fırının camının da kırıldığı kavga güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Kavgaya karışan bazı kişilerin gözaltına alındığı belirtildi.
Son Dakika Hasımların kavgası kanlı bitti! 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, bir kişi ambulansın içinde öldürüldü Waalwijk forması giyen Anas Tahiri, Beşiktaş'tan teklif aldığını doğruladı Sağlık Bakanı Koca, 18 ilin sağlık müdürüyle toplantı yaptı! Alınacak tedbirler konuşuldu Defne Samyeli bikinili pozlarını paylaştı! Düzgün fiziğiyle gençlere taş çıkardı Ali Babacan, AK Parti oylarını bölebilir mi? Mahir Ünal, merak edilen soruya anketlerle yanıt verdi Çukur'un 4. sezon 2. fragmanı yayınlandı! Yamaç gözyaşlarına hakim olamadı Kadınların koronavirüse karşı daha dayanıklı olmalarının sırrı çözüldü Şeyma Subaşı, Guido Senia'dan ayrıldığını doğruladı: Mesafeler ilişkinin daha uzun sürmesine yetmedi 3 yıldır aranan firari FETÖ'cü, çatı arasında yarı çıplak halde yakalandı Oscar Cabezas, Galatasaray'a imza atmak için İstanbul'a geliyor Ölüm orucundaki avukat Ebru Timtik, hayatını kaybetti Galatasaray, Younes Belhanda'ya Gremio'dan gelen teklifi kabul etti Aycan Yanaç pembe bikinili pozunu paylaştı, Sercan Yıldırım'dan yorum gecikmedi Hakkari'de define heyecanı! Küp bulundu, hafriyat çalışması durdu Zoom toplantısında kamerasının kapalı olduğunu zanneden devlet memuru, sekreteri ile ilişkiye girdi