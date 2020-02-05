Fırıncı ile müşterinin "bayat ekmek" kavgası: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırıncı ile müşterinin 'bayat ekmek' kavgası: 1 yaralı - Son Dakika

Fırıncı ile müşterinin "bayat ekmek" kavgası: 1 yaralı

6 saat önce

Esenyurt'ta bir kişi, kendisine bayat ekmek sattığını iddia ederek kavga ettiği fırıncıyı bıçakla yaraladı.

Fırıncı ile müşterinin

Esenyurt'ta bir kişi, kendisine bayat ekmek sattığını iddia ederek kavga ettiği fırıncıyı bıçakla yaraladı.

Alınan bilgiye göre 29 Ocak Perşembe günü Esenyurt Yıldırım Beyazıt Caddesi'ndeki fırına gelen Uğur Y, kendisine bayat etmek sattığını söylediği fırıncı Metin D. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Uğur Y, fırından çıkarak arabasından aldığı bıçakla Metin D'ye saldırdı.

Karnından bıçaklanan Metin D, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Esenyurt Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli Uğur Y'yi suç aletiyle birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Hastaneye kaldırılan yaralı Metin D'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay güvenlik kamerasına yansıdı

Bu arada, fırındaki kavga anı güvenlik kamerasına da yansıdı. Söz konusu görüntülerde, şüpheli Uğur Y'nin ekmeği aldıktan sonra Metin D. ile yaşanan tartışması yer alıyor.

Ekmeği iade ettikten sonra aracına gidip bıçakla geri gelen Uğur Y. ile Metin D. arasındaki kavga ve fırında yaşanan arbede anları da güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Esenyurt, kavga, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 11:54 Kaynak: AA
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