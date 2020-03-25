Fırıncıdan alkışlanacak hareket - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırıncıdan alkışlanacak hareket - Son Dakika

Fırıncıdan alkışlanacak hareket

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan bir fırıncı korona virüs sebebiyle çalışmaya ara veren ve bu sebeple işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor.

Fırıncıdan alkışlanacak hareket, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan bir fırıncı korona virüs sebebiyle çalışmaya ara veren ve bu sebeple işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor.

Korona virüs salgın sebebiyle birçok sektör etkilenerek iş yerlerini geçici olarak kapatma yoluna gitti. İş yerleri kapanınca bir çok çalışanda çalışamaz duruma geldi. Sakarya'nın Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde fırın işleten Yener Aydın isimli fırıncı, korona virüs sebebiyle çalışmaya ara veren ve bu sebeple işsiz kalan kişilere ücretsiz ekmek veriyor. İhtiyaç sahiplerinin ise fırıncı Aydın'a ise bol bol dua etti.

20 yılı aşkın süredir fırın işlettiğini ifade eden Yener Aydın bu zor günlerde yardımlaşmanın önemli olduğunu belirterek, "Çok zorluklardan geldim. Çok çile çektim, çok aç kaldım. 20 yıldır bu işi yapıyorum her zaman yardım ediyorum. Bugün yardımlaşma günüdür. Herkes zor durumda ve bir ekmek alamayacak insanlar var. Hep beraber yarımcı olalım, bu hastalığı yenelim. İnsan aç kalınca hastalık daha çok bulaşır, önemli olan karnın tok olması ve cesareti olması, hastalığı yenmesidir" dedi.

Babasıyla birlikte sosyal projelere imza atan Uğur Aydın ise yaptığı açıklamada, "Salgın sebebiyle milletimiz sıkıntılı bir dönmede. Dışarı çıktığınızda bir maske beş lira, millet zor durumda. İnsanlar paralarının olmadığını belirterek ekmek rica ediyorlar. Biz de elimizden geldiğince bu kampanyayı başlattık. İnşallah bu kampanya hayırlı olur. Hiçbir zaman zor durumda olan birine arkamızı dönmeyelim. İnşallah daha çok kişiye ulaşırız. Akyazı'da şuan tekiz, diğer meslektaşlarımızda bu kampanyaya destek verir. Her gün 100 ekmek ücretsiz dağıtıyoruz. Korona virüs salgın sebebiyle işsiz kalan vatandaşlar bu sosyal projeden faydalanabilir" diye konuştu. - SAKARYA

Sakarya, Akyazı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 11:42 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi Koronavirüs teşhisinde yeni umut: Akciğer röntgeni ile virüs tespiti yapabilen yapay zeka geliştirildi         
17:49
İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı İran'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 255'e çıktı         
17:46
Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır Ali Koç'tan son dakika koronavirüs açıklaması: 6 kişide bulgulara rastlanmıştır         
17:43
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sincan Cezaevi'ndeki koronavirüs iddialarına ilişkin soruşturma başlattı         
17:39
Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı Milli Savunma Bakanlığı birliğe yeni katılan erlere yapılan koronavirüs kontrollerinin videosunu paylaştı         
17:25
Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım Boateng'in eşi Melissa Satta: İtalya'dan kaçmadım         
17:22
Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Son dakika: Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi         
17:20
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat         
17:06
ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi ABD'de koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 802'ye yükseldi         
17:00
Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor Beşiktaş'ın yıldızı Adem Ljajic, Sırbistan'a dönüyor         
16:57
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti         
16:54
ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak ABD, koronavirüs nedeniyle ailelere 2.400 dolarlık destek yapacak         
16:52
Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım Federer'den koronavirüsle mücadele için 1 milyon dolar yardım         
16:42
Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı Benzia, Fenerbahçe'ye açtığı davayı kazandı         
16:40
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı         
16:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2020 18:17:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırıncıdan alkışlanacak hareket - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]