Fırıncıdan, iş yeri kapanan işçilere ekmek desteği - Son Dakika
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Fırıncıdan, iş yeri kapanan işçilere ekmek desteği

6 saat önce

TOKAT'ta fırın işleten Ferhat Kara (35), koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan iş yerlerindeki işçilerin günlük ehmek ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.

Fırıncıdan, iş yeri kapanan işçilere ekmek desteği, System.String[]
TOKAT'ta fırın işleten Ferhat Kara (35),  koronavirüs salgını nedeniyle kapatılan iş yerlerindeki işçilerin günlük ehmek ihtiyaçlarını karşılayacağını duyurdu.

Sulusokak Mahallesi'nde pide fırını işleten Ferhat Kara, koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca yayınlanan genelge ile kapatılan iş yerlerinde çalışan işçilerin ekmek ihtiyaçlarını salgın bitene kadar karşılayacağını duyurdu. Farklı iş yerlerinde çalıştıktan sonra ustalığı öğrenip kendi iş yerini açan Ferhat Kara, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan iş yerlerinde işsiz kalanlara bu şekilde destek olmak istediğini söyledi. 13 yaşından bu güne kadar fırıncılık yaptığını söyleyen Ferhat Kara, " Ankara'da bir ustanın yanında bu işi öğrenip bu iş yerini açtım. Daha sonra burada faaliyet göstermeye başladık. Daha önce biz çok ekmeksiz kaldık. Buraya kim gelirse gelsin, ister paralı, ister parasız, hiç kimse boş gönderilmemiştir bugüne kadar. Bu koronavirüsten dolayı birçok iş yeri kapandı. Kahveler, kahvehaneler, pastaneler bir çok yer kapatıldı. Bundan dolayı arkadaşların bir çoğu işinden oldu. Bu koronavirüs bitene kadar, mahallemizde ikamet eden arkadaşlarımız ve başka arkadaşlarımız buradan istedikleri kadar ekmek ihtiyaçlarını alabilirler" dedi.

'İNSANLARIN YÜZÜ GÜLÜYOR'

Günlük 600 pide dağıttığını ifade eden Kara, "İnsanlar çok memnun bu uygulamadan. İnsanların yüzü gülüyor. Buraya geldiklerinde parası olsa da olmasa da ekmek alıp çıkabileceklerini biliyorlar. Herkes mutlu. Akşam olduğu zaman onların mutluluğunu görmek her şeye değiyor. Bir çocuk aç kaldığı zaman burada bizim milyarlar kazanmamız bir şey ifade etmiyor" diye konuştu.


- Tokat
İçişleri Bakanlığı, Tokat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 11:36 Kaynak: DHA

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