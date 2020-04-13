Fırıncıdan Soylu'ya şiir, Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Genel Fırıncıdan Soylu'ya şiir, Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika

Fırıncıdan Soylu'ya şiir, Erdoğan'a teşekkür

6 saat önce

Fırıncıdan Soylu'ya şiir, Erdoğan'a teşekkür Adana'da fırıncılık yapan Emrullah Çelik, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aldığı ani istifa kararı üzerine bir şiir yazdı, istifayı kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti Adana'nın Kozan ilçesinde fırıncılık...

Fırıncıdan Soylu'ya şiir, Erdoğan'a teşekkür

Adana'da fırıncılık yapan Emrullah Çelik, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aldığı ani istifa kararı üzerine bir şiir yazdı, istifayı kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde fırıncılık yapan Emrullah Çelik, dün akşam saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aldığı ani istifa kararı üzerine bir şiir yazdı. Bakan Soylu'nun istifasını hiçbir vatansever insanın kabul etmeyeceğini belirten Çelik, istifayı kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür etti.

Kozan Belediyesi Fırın Müdürlüğü'nde görevli Emrullah Çelik dün gece geç saatlerde sosyal medya hesabı üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aniden istifa kararı aldığını açıklamasının ardından üzülerek kağıdı kalemi eline alıp, Bakan Soylu için şiir yazdı.

Bakan Soylu'nun istifasının kendisini çok duygulandırdığını belirten ve Süleyman Soylu'nun bu ülke için bulunmaz bir bakan olduğunu söyleyen Çelik, "Dün akşam Bakanımız Süleyman Soylu'nun istifa ettiğini öğrenince çok üzüldüm. Vatanını, bayrağını, milletini seven ve teröre en büyük darbeyi vuran bir insan olduğu için istifasına üzüldüm. Üzüldüğüm için de bakanımıza güzel bir şiir yazdım" dedi.

Bakan Soylu için şiirini okuyan ve Bakan Soylu'nun istifa dilekçesini kabul etmeyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkür eden Çelik, "Bakanımızı geri bize verdi Allah razı olsun diyorum. Yalnız benim üzüldüğüm nokta iki gün sokağa çıkma yasağı oldu. Bu korona denen bela yüzünden millet iki günlük yasak sözünü duyar duymaz sokaklara döküldü. Allah'a şükür ekmeğimiz de var. Suyumuz da var. Vatandaşımız biraz duyarlı olsun. Bu hastalık için sokağa çıkmamamız gerekiyorsa çıkmayalım. Bizler devlet büyüklerimizin ve uzmanlarımızın almış oldukları kararlara uyacağız. Allah'a şükür memleketimizde yok yok. Alo diyenin evine kadar ekmeğini götürüyoruz. Polisimiz meydanda, askerimiz meydanda. Vatandaşlarımızın imdadına yetişiyorlar. İnşallah korona denen belayı da hep beraber atlatacağız" diye konuştu.

Fırıncı Emrullah Çelik'in Soylu için yazdığı şiir şöyle:

"Bu millet yüreğine yazmış adını

Bırakmaz senin gibi öz evladını

Hainler bilir attığın tokadın tadını

Bu millet seninle Süleyman Soylu.

Sen seni seven gönülde vatansın

Sana çamur atan hainler utansın

Gönüllerde bu meşale sönmesin yansın

Bu millet seninle Süleyman Soylu.

Aldırma sen üç beş çakalın sözüne

Biliriz sen düşmansın hain gözüne

Vallahi bu millet tükürür onların yüzüne

Bu millet seninle Süleyman Soylu.

Boş ver söyleyen söylesin yalanı

Biz biliyoruz o alçak o kalleş yılanı

O çakalların millete sökmez planı

Bu millet seninle Süleyman Soylu.

Oynadı diye üç beş çakalın kirpik kaşı

Kimse eğemez vatan diyen başı

Kurumaz gönüllere vurulan bu aşı

Bu millet seninle Süleyman Soylu."

Fırıncıdan Soylu'ya şiir, Erdoğan'a teşekkür

Süleyman Soylu, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 02:57 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor Fitness modeli Amanda Lee, paylaşımlarıyla sosyal medyayı sallıyor         
20:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel bankalara tepki: Bu süreçte hiç de iyi bir imtihan vermiyor         
20:51
Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi Aleyna Tilki ile Kadir Güneş aşkını karantina bitirdi         
20:48
Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti Ataşehir Belediye Meclisi Üyesi Uğurcan Demir, 27 yaşında koronavirüsten hayatını kaybetti         
20:29
Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya Etiyopya'da çekirge istilası nedeniyle 1 milyon kişi açlıkla karşı karşıya         
20:02
Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor Galatasaray, Balotelli'nin menajeri Mino Raiola ile görüşüyor         
19:48
Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü Cumhurbaşkan Erdoğan koronavirüsle ilgili sevindiren haberi verdi: Vaka oranımız aşağı yönlü         
19:40
Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi Bingöl'de koronavirüsle doğan bebek hastalığı yendi         
19:36
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi         
19:20
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 566 artarak 20 bini aştı         
19:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum         
18:55
Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı Manchester United, Harry Kane için 230 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:49
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek         
18:38
Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi Veyis Ateş'ten canlı yayında duyulan ses ile ilgili açıklama: Konuğumun koltuğundan geldi         
18:24
Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi Çin'de koronavirüs aşısı için klinik denemelerde ikinci aşamaya geçildi         
18:12
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Alpay Azap: Cuma günü marketlerde yaşanan kalabalığın etkilerini bir hafta sonra görürüz         
18:03
Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı Mbaye Diagne'den transfer itirafı: Çin'e transfer olacaktım koronavirüs nedeniyle olmadı         
17:44
New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu New York Times: İsrail, koronavirüs salgınına karşı Mossad ajanlarını devreye soktu         
17:35
Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor Dünya Sağlık Örgütü'nün karşı çıkmasına rağmen 4 Avrupa ülkesi koronavirüs yasaklarını kaldırıyor         
17:32
Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi Altının kilogramı 368 bin 600 liraya yükseldi         
17:18
ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti ABD ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 2225 kişi hayatını kaybetti         
17:11
Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi Fatih Terim, Muslera hariç tüm yabancıları sildi         
17:10
Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek Hazine, altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştirecek         
17:10
İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti İstanbul'da koronavirüs tanısı konan hasta, hastanenin camından atlayarak intihar etti         
17:04
80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi 80'den fazla kadına cinsel saldırıda bulunan ünlü yapımcı Harvey Weinstein koronavirüsü yendi         
16:52
Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok Çin'de uzmanlardan yeni araştırma: Koronavirüsün yayılımı ile hava sıcaklığı arasında bir ilişki yok         
16:49
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın son koronavirüs testi negatif çıktı         
16:25
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını polis aracı üzerinde çıplak şekilde protesto etti         
16:24
Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı Ticaret Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yapılan kredi kartı dolandırıcılığına karşı vatandaşı uyardı         
16:22
Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum         
16:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2020 21:10:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Fırıncıdan Soylu'ya şiir, Erdoğan'a teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]