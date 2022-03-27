Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

27.03.2022 01:37
Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki fırıncı arasında çıkan tartışmada kan aktı.

Çorum'un Osmancık ilçesinde iki fırıncı arasında çıkan tartışmada kan aktı. Bacağından vurulan fırıncı hastaneye kaldırılarak tedavi alındı.

Olay, Koyunbaba mahallesinde meydana geldi. İddialara göre Dursun Yangöz, kendisine ait fırında meslektaşı Enes Şanver ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Enes Şanver, Yangöz'ü bacağından vurarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Osmancık Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yangöz, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Çorum'a sevk edildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı
Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı
Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı
Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı

YORUMLAR
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TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1 TFF 2. Lig: Vanspor FK: 1 Çorum FK : 1 Minik öğrencilerin gönderdiği leblebi ve mektuplar ulaştı Minik öğrencilerin gönderdiği leblebi ve mektuplar ulaştı

Osmancık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırıncılar arasında çıkan tartışmada kan aktı: 1 yaralı - Son Dakika
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