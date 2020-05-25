Fırıncılar bayramda da mesaide - Son Dakika

Tüm dünyada etkili olan korona virüs salgını çok sayıda sektörü etkilerken, halkın temel gıda ihtiyacını karşılayan fırıncılar gece gündüz demeden çalıştı. İzmir'in Ödemiş ilçesinde fırın işletmeciliği yapan Hasan Şen (55) işi nedeniyle bayram ve özel günlerde de çalışmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Tüm dünyayı etkileyen korona virüs salgını nedeniyle çok sayıda iş yeri kapanmak zorunda kalırken özellikle gıda ile ilişkili sektörlerdeki iş yoğunluğunda da artış gözlendi. Tarım sektöründe çalışanlar, sokağa çıkma kısıtlamasında işlerinin başında olurken fırıncılar da işlerine devam etmek zorunda kalan işletmeciler arasında yer aldılar. İzmir'in Ödemiş ilçesinin Kaymakçı Mahallesinde 27 yıldır fırın işletmeciliği yapan Hasan Şen, bayramda da çalışmak durumunda kaldıklarını söyledi. Ekmek işinin bayram ve özel gün dinlemediğini belirten Şen, "1993 yılından bu yana fırın işletmeciliği yapıyorum. Bayramlarda çalışmak zorunda olan sektörler arasında yer alıyoruz. Korona dolayısı ile de sokağa çıkma yasağı uygulanırken gece gündüz demeden işimize devam ettik. Ayrıca sokağa çıkamadığı için ekmek alamayan vatandaşlarımızın evlerine kadar da ekmek götürdük" dedi.

Şen, her türlü zorluğuna rağmen işini severek yaptığını söyledi.

(İHA)