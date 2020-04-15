Fırıncılar derneğinden 'Askıda Ekmek' uygulaması - Son Dakika

Fırıncılar derneğinden 'Askıda Ekmek' uygulaması

İhtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturan uygulama: Askıda Ekmek

Korona virüsü nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri için 'Askıda Ekmek' uygulaması başlatıldı

BİTLİS - Bitlis'teki fırıncılar, korona virüsü nedeniyle zor günler geçiren ihtiyaç sahipleri için Osmanlı geleneği olan 'Askıda Ekmek' uygulamasıyla örnek bir davranış sergiledi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede Türkiye genelinde birlik ve beraberliğin yanı sıra, yardımlaşma ve dayanışma da ön plana çıktı. Bu kapsamda kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, dernekler ve hayırseverler, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında köprü olmak amacıyla Bitlis genelindeki fırıncılar da Tatvan Fırıncılar Derneği öncülüğünde askıda ekmek uygulamasını başlattılar. Hayırseverler, askıda ekmek uygulaması kapsamında ihtiyaç sahipleri için toplu ekmek veya ekmek kartı alabildiği gibi, günlük olarak da ekmek ayırtıp ihtiyaç sahipleri için askıya bırakabiliyor.

Askıda ekmek uygulaması hakkında gazetecileri bilgilendiren Tatvan Fırıncılar Derneği Başkanı Mesut Aksoy, askıya ekmek bırakmak için il merkezi ile ilçelerindeki bazı fırınları belirlediklerini ve hayırseverlerin buraya ekmek bırakabildiği gibi ihtiyaç sahiplerinin de buradan ihtiyaçları kadar ekmek alabileceğini söyledi. Askıda ekmek uygulaması olan fırınların camlarına "Askıda Ekmek Bulunur" yazısı astıklarını ve ihtiyaç sahiplerinin bu fırınlardan ekmeklerini alabileceğini kaydeden Aksoy, "Biz fırıncılar olarak Bitlis genelindeki tek derneğiz. Bu nedenle Tatvan ile sınırlı kalmayarak ilimiz genelinde askıda ekmek uygulaması başlattık. Dünya genelinde bir virüs salgını ile mücadele var. Bu süreçte alınan tedbirler kapsamında bazı iş yerleri kapalı ve insanların çoğu çalışamıyor. Hayırseverler ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyor ve aynı zamanda gıda paketleri dağıtılıyor. İnsanların en temel ihtiyacı ekmektir. Günümüzde evine ekmek götüremeyen insanların olabileceğini düşünerek böyle bir uygulama başlattık. Sağ olsun fırıncı arkadaşlarımız destek verdiler ve merkezi konumda olan fırınları belirleyerek askıda ekmek uygulamasına başladık. İnsanlar bu fırınlarımızdan kendileri için ekmek alırken, aynı zamanda ihtiyaç sahipleri için de istedikleri kadar ekmek alıp askıya bırakabilirler. Ayrıca, hayırseverler ihtiyaç sahiplerinin aylık veya 3-4 aylık ekmek ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar askıya ekmek veya ekmek kartı alabilir. Hayırseverler aldıkları ekmek kartlarını götürüp ihtiyaç sahibine verebilir ve onların 2-3 ay boyunca günlük ekmeklerini alabilmelerini sağlayabilirler. Bu uygulama için il merkezi ve ilçelerimizde 12-13 nokta belirledik ve bilinmeleri açısından bu fırınlarımızın camlarında gerekli notlar bulunuyor. Hayırseverler bu fırınlarımızda askıya ekmek bıraktığı gibi, ihtiyaç sahipleri de hiçbir ücret ödemeden günübirlik ihtiyaçları kadar ekmek alabilecek. Bitlis genelinde 200 civarında fırın var ve bunun 62'si bizim derneğimize kayıtlı. İnşallah hayırseverlerin desteğiyle tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşırız. Ayrıca, bu kampanyamızı ülkemiz geneline de yaymak istiyoruz" dedi.