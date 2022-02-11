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Fırıncılar ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyor - Son Dakika

Fırıncılar ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyor

11.02.2022 13:17
Fırıncılar ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyor

İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liradan satılmaya başladı.

İstanbul'da İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liradan satılmaya başladı. Fırıncılar yapılan zammı yetersiz bulurken, ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyor.

İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi, İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi. Zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak. Fırıncılar giderlerin artmasından dolayı yapılan zammı yetersiz bulduklarını söylediler. Öte yandan fırıncılar ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyor.

"EKMEĞİN 3,5 LİRADAN SATILMASINI İSTİYORUZ"

210 gram ekmeğin 3 lira olduğunu söyleyen fırıncı Yaşar Sandal, "Ekmek 3 lira oldu ama bu gelen zam bizi kurtarmıyor. Ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyoruz" dedi.

Bir diğer fırıncı Yaşar Karaca ise giderlerinin arttığını belirterek, "Sadece un fiyatları artmadı. Poşet, maya, personel giderleri, enerji maliyetleri çok fazla arttı. Ekmeğe zam geliyor ama maliyetimiz daha fazla yükseliyor. Bu dönemde ayakta kalabilmek için kendimizden kısıyoruz. Ailecek çalışıyoruz ve kar marjı düşük bir şekilde üretime devam ediyoruz. Vatandaşlar tepki gösteriyor ama maliyetlerin yüksek olmasından dolayı zam yapılıyor. Ekmeğe gelen son zamları da yetersiz buluyoruz" ifadelerini kullandı.

(Muhammed Fırat Aksoy - Murat Ergin - Uğur Çetin-İHA)

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İstanbul, Ekmek, Zam, İto, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fırıncılar ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fırıncılar ekmeğin 3,5 liradan satılmasını istiyor - Son Dakika
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