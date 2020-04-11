Fırıncılar ekmek dağıtımına başladı - Son Dakika
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Fırıncılar ekmek dağıtımına başladı

6 saat önce

Kasımpaşa'da sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte evlerinde bekleyen vatandaşların yardımına fırıncılar koştu.

Fırıncılar ekmek dağıtımına başladı, System.String[]

Kasımpaşa'da sokağa çıkma yasağının gelmesiyle birlikte evlerinde bekleyen vatandaşların yardımına fırıncılar koştu. Sokak sokak dolaşan fırıncılar ihtiyacı olanlara ekmek satışını evinin önünden yaptı. Bir vatandaş ise "Altı üstü 48 saat. Afrika'da dünya kadar insanlar açlıktan ölüyor. Biz iki gün kalamıyorsak kendimizi bir soruşturmamız lazım" dedi.

Dün akşam itibariyle İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının gelmesiyle vatandaşlar evlerinde beklemeye başladı. Dışarı çıkamayan vatandaşların yardımına ise fırıncılar koştu. Kasımpaşa ve Gaziosmanpaşa'da sokak sokak dolaşan ekmekçiler, ihtiyacı olanlara evlerinin önünde ekmek satışı yaptı.

"PENCERELERE KOŞTULAR"

Vatandaşlar fırıncıların sokağa girdiğini duyar duymaz pencerelere koşarak ekmek siparişi verdi. Kimi vatandaşlar eskiden olduğu gibi sepetlerini sarkıtırken, sepetleri olmayanlar ise sokağa inerek ekmek aldı. Ekmeğin evlerinin önüne kadar geldiğini görenler durumdan memnun kaldı. Bazıları ise sokakta bulunan kuşları da unutmadı. Öte yandan ekmek satışlarının oldukça yüksek olduğu gözlemlendi.

"ALLAH RAZI OLSUN, KAPIYA KADAR GELDİ"

Sokağa çıkma yasağının kalabalık olmasın diye yapıldığını ancak bir anda panik olunduğunu dile getiren Güldanur Alık, "Bize ekmek getirdiler. Allah razı olsun, kapıya kadar geldi. İnşallah bugünlerde geçip bitecek. Kalmayacak böyle. Biz evdeyiz. Hiç çıkmadık. Dün gece hiç olmaması gerekiyordu. Bütün millet birden sokağa çıktı. İyilik için olsun, kalabalık olmasın diye yapıldı ama birdenbire panik oldu. Olmasaydı daha iyi ama inşallah kötü bir şey çıkmaz" diye konuştu.

"BENCE BİZ KENDİ KENDİMİZİN DÜŞMANIYIZ"

Dün akşam insanların sokaklarda olmasının üzücü olduğunu belirten Dimitri Aranyadis, "Biz kaç zamandır bu evdeyiz. Hiç çıkmadık dışarı. Şu anda da ekmek geldi aldık. İnsanlar bu kadar sokaklara döküldü. Bence biz kendi kendimizin düşmanıyız. Altı üstü 48 saat. Afrika'da dünya kadar insanlar açlıktan ölüyor. Biz iki gün kalamıyorsak kendimizi bir soruşturmamız lazım. İnsanlara bu kadar içeri girin çağrısı yaptıklarına göre çok tehlikeli bir olay. Kurallara uyuyorum. Bence bu şekilde ekmek satışı iyi. Fırında adam dolu. Böyle daha iyi. Camdan alır verirsin. İş yapılır ama önce sağlığımıza bakacağız" dedi.

"HALKIMIZA HEM DESTEK OLSUN HEM DE HİZMET OLSUN DİYE EKMEK DAĞITIYORUZ"

Satışların iyi olduğunu ve ekmeğin çabuk tükendiğini ifade eden fırıncı, "Vatandaşımız malum evinden çıkamıyor. Zor günler geçiriyoruz. Biz de bundan dolayı halkımıza hem destek olsun hem de hizmet olsun diye ekmek dağıtıyoruz. Güzel tepkilerle karşılaştık. Herkes bize teşekkür ediyor. Hasta olan, yaşlı olan insanlar var. Elimizden geldiğince bizde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Satışlarımız iyi oluyor. Vatandaş kendi günlük giderlerini karşılıyor. 'Akşam gelecek misiniz?' diye bize soruyorlar. Biz de ona göre yardımcı oluyoruz. İyi talepler alıyoruz. Hızlı bir şekilde bitiyor ekmekler. Bu üçüncü servisimiz oldu. Rabbim inşallah bütün Müslümanlara, bütün insanlara yardım eder. Mutlaka bu bir sınavdır" şeklinde konuştu.

(Alper Suat Tutaşı - Serdar Ünal/İHA)

Kasımpaşa, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 02:57 Kaynak: İHA

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