Fırıncılar hem ekmek sattı, hem de vatandaşlara müzik dinletti - Son Dakika

Fırıncılar hem ekmek sattı, hem de vatandaşlara müzik dinletti

KAYSERİ - Türkiye'de uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında, Kayserili fırıncılar hem mahalleleri gezerek ekmek sattılar hem de vatandaşlara müzik dinleterek eğlendirdiler.

Hafta sonu uygulanan 2 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Mustafa Asım Köksal Mahallesinde vatandaşlara ekmek dağıtan fırıncılar, aynı zamanda hem megafondan anons yaptılar hem de müzik dinlettiler.

Vatandaşlara ekmek dağıtan fırıncı Muhammed Işık, "Vatandaşlara bir yandan ilahi ve müzik dinletip, diğer yandan da ekmek dağıtıyoruz. her türlü yardımda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.