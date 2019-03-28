Fırıncılar Odası'ndan Şükrü Genç'in Projelerine Tam Destek
59 dakika önce
Mahalle gezilerine hız kesmeden devam eden Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, Ferahevler Mahallesi esnaf gezisinden önce Fırıncılar Odası'nı ziyaret etti.
Ziyaret sırasında konuşma yapan Fırıncılar Odası Başkanı Yaşar Girgin, Şükrü Genç'in Sarıyer'i geleceğe taşıyacak projelerine tam destek verdiklerini dile getirdi.
Yaklaşan 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, yoğun bir programla mahalleleri ve esnafı ziyaret etmeye devam ediyor. Ziyaretlerine Fırıncılar Odası'yla devam eden Şükrü Genç, burada Sarıyer'i geleceğe taşıyacak projelerinden bahsetti. Fırıncılar Odası Başkanı Yaşar Girgin konuşmasında bu projeler kapsamındaki Sosyal Market ve Aşevi projelerine tam destek vereceklerini dile getirdi.
"GELECEĞİ BİRLİKTE PLANLAYACAĞIZ"
Yoğun programına Ferahevler esnaf gezisiyle devam eden Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç, günün sonunda Türkan Saylan Sosyal Yaşam Merkezi'nde Ferahevler Mahallesi'ndeki gençlerle buluştu. Gençler Şükrü Genç'i meşalelerle ve sloganlarla coşkulu bir şekilde karşıladı. Daha sonra gençlerin sorularını yanıtlayan Şükrü Genç, "Bugüne kadar SKEP ile her adımımızı planlayarak attık. Bundan sonra da böyle yapacağız. Bu planlarda sizler de başrolde olacaksınız. Sarıyer'in geleceğini sizinle planlayacağız" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:48 Kaynak: Bültenler
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