Fırıncılara Hijyen Eğitimi Veriliyor

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü tarafından fırın çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi veriliyor.

Adıyaman Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Sağlık Müdürlüğü tarafından fırın çalışanlarına yönelik hijyen eğitimi veriliyor.



Ekmek mevzuatı ve hijyen konularıyla ilgili eğitim Adıyaman Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğinin konferans salonunda gerçekleştirildi. Eğitime Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Mustafa Kutlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay ve fırıncılar katıldı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Adıyaman Tarım ve Orman Müdürü Adil Alan, eğitimlerde ekmek mevzuatı, işletme hijyeni, kişisel hijyen ve gıda kaynaklı hastalıklar konusunda eğitim verileceğini, eğitim sonunda fırın çalışanlarının sınava tabi tutularak sınavda başarılı olanlara hijyen eğitim belgesi verileceğini söyledi. Müdür Alan aynı zamanda, 2018 yılında 474 fırının 733 defa denetlendiğini, kayıtsız fırınlara ceza kesildiğini, fırınlardan ekmek numuneleri alınarak bakanlık laboratuvarlarında analizlerinin yaptırıldığını belirtti.



Daha sonra konu uzmanları tarafından gıda kaynaklı hastalıklar ve ekmek mevzuatı konularıyla ilgili sunumlar yapıldı. - ADIYAMAN

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