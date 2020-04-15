Fırıncılara maske dağıtıldı - Son Dakika

Korona virüs tedbirleri kapsamında gıda sektöründeki işyerlerini her gün denetleyip, hijyen için tüm olanağını sonuna kadar kullanan Adıyaman Belediyesi, Fırıncılar Odasıyla birlikte il merkezindeki tüm fırınlara maske dağıttı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdüren Adıyaman Belediyesi, vatandaşın sağlığı için gıda sektöründeki iş yerlerine maske desteğinde bulunmayı da ihmal etmiyor.



Son olarak Adıyaman Fırıncılar Odası ile birlikte il merkezinde faaliyet gösteren fırınlara maske dağıtan Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, maske dağıttıkları fırınlarda hijyen kontrolünü de gerçekleştirdi.



Belediye yetkililerine dağıtılan maskelerden dolayı teşekkür eden Adıyaman Fırıncılar Odası Başkanı Abdulkadir Akbaş, tek gayelerinin halka ekmeği en temiz şekilde sunmak olduğunu söyledi. - ADIYAMAN