Fırıncıların, ekmek kavgası - Son Dakika

Birbirlerine sinkaflı kelimeler kullanan fırıncılar daha sonra aracıyla bölgeden uzaklaştı. Polis ekipleri iki fırıncı hakkında idari işlem başlattı.

Bursa 'nın Gemlik ilçesinde fırıncılar ekmek yüzünden kavga etti. Mıntıka yüzünden kavga eden fırıncıları vatandaşlar güçlükle ayırdı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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