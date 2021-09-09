Fırıncıların lavaş fiyatı kavgasında 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Fırıncıların lavaş fiyatı kavgasında 2 kişi yaralandı

Maltepe'de fırıncılar arasında lavaş fiyatı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de fırıncılar arasında lavaş fiyatı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Fındıklı Mahallesi'ndeki bir fırıncı, Ümraniye'de aynı işi yapan ve lavaşı 1 lira ucuza satan esnafı konuşmak için çağırdı. İki grup arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi silahla yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerin yakalanmasına çalışılıyor.

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