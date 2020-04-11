Fırıncıların rekabeti kavgayla bitti - Son Dakika

Fırıncıların rekabeti kavgayla bitti
6 saat önce
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde ekmek rekabeti yüzünden çıkan kavgada bir araç hasar görürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde ekmek rekabeti yüzünden çıkan kavgada bir araç hasar görürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Günyüzü ve Sivrihisarlı fırıncılar arasındaki rekabet her geçen gün alevleniyor. Sivrihisar'dan bakkallara ekmek getirmek üzere ilçeye gelen araç, Gümüşkonak mahallesine geldiğinde 2 araç tarafından önü kesildi. Araçlardan inen şahıslar ekmek arabasını taşlamaya başladılar. Şoför Şenol Sürel olaydan yara almadan kurtuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:23 Kaynak: İHA
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