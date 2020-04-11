Fırıncıların rekabeti kavgayla bitti - Son Dakika

Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde ekmek rekabeti yüzünden çıkan kavgada bir araç hasar görürken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.



Günyüzü ve Sivrihisarlı fırıncılar arasındaki rekabet her geçen gün alevleniyor. Sivrihisar'dan bakkallara ekmek getirmek üzere ilçeye gelen araç, Gümüşkonak mahallesine geldiğinde 2 araç tarafından önü kesildi. Araçlardan inen şahıslar ekmek arabasını taşlamaya başladılar. Şoför Şenol Sürel olaydan yara almadan kurtuldu. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. - ESKİŞEHİR