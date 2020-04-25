Fırıncıların yüzünü ramazan pidesi güldürdü - Son Dakika

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, koronavirüs salgını nedeniyle ekmek satışlarının düştüğünü, ancak ramazan ayının gelmesiyle pideye olan talebin fırıncıları rahatlattığını söyledi. Günde 110 bin pide sattıklarını belirten Yiğit, fiyatlarının da geçen yılki ile aynı olduğunu söyledi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında evlere kapanan vatandaşların kendi ekmeklerini üretmesiyle birlikte fırınlarda ekmek satışlarında düşüşler yaşandı. Çorlu, Ergene Fırıncılar Derneği Başkanı Haşim Yiğit, daha önce günde 450 bin ekmek satışlarının 300 bine düştüğünü söyledi. Ramazan ayı nedeniyle fırıncıların imdadına pidenin yetiştiğini belirten Yiğit, günde yaklaşık 110 bin pide satışı yapıldığını kaydetti.Pide fiyatlarının geçen yıl ile aynı olduğunu belirten Yiğit, "Pide fiyatları geçen yıl ile aynı. 500 gram susamlı yumurtalı pide 5 lira, birliğin almış olduğu karar ile 300 gram yumurtalı pide 3 lira. Bakanlığın almış olduğu kararla saat 18.00'a kadar üretim yapıyoruz. O saatten sonra ise üretim yapmadan satışlarımız devam ediyor. Ekmeği 1 liraya satmaları nedeniyle arkadaşlarımız arasında zaman zaman rekabet oluyor. Bunların sağlıkları ve gramajlarına dikkat etmek lazım" dedi.