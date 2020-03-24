Fırıncının 250 TL'lik maske tepkisi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Fırıncının 250 TL'lik maske tepkisi - Son Dakika

Fırıncının 250 TL'lik maske tepkisi

6 saat önce

ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinin ekmek ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan fırının satın alma sorumlusu Mehmet Demircan (50), koronavirüs vakasından önce 50 tanesini 13 TL'ye aldıkları maske paketinin, 250 TL'ye çıkmasına tepki gösterdi.

Fırıncının 250 TL'lik maske tepkisi, System.String[]
ANTALYA'nın Kumluca ve Finike ilçelerinin ekmek ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan fırının satın alma sorumlusu Mehmet Demircan (50), koronavirüs vakasından önce 50 tanesini 13 TL'ye aldıkları maske paketinin, 250 TL'ye çıkmasına tepki gösterdi.

Kumluca ve Finike ilçelerinde 4 şubesi bulunan fırının satın alma sorumlusu Mehmet Demircan, gıda ürünü satan sektörlerden hijyen kurallarına dikkat edilmesini, çalışma esnasında mutlaka maske ve eldiven kullanılmasının istendiğini söyledi. 46 personel çalıştırdıklarını aktaran Demircan, bir maskenin 2 saatten fazla kullanılmadığını, ekmekler sıcak olduğundan bir eldiveni ancak 3 veya 4 ekmeği paketlemek için kullanabildiklerini, günlük en az 10 paket maske kullandıklarını belirtti.Mehmet Demircan, içinde 50 adet maske bulunan paketleri daha önce 13 TL ye aldıklarını, şimdi ise 250 TL'ye aldıklarını belirterek, "Ne oldu da 250 TL oldu. Biz ekmeğin fiyatını artırmadık. Devletimizeden yetklililerimizden bizlere yardımcı olunmasını istiyoruz. Çünkü biz gıda sektörüyüz. Biz hijyene uymazsak sağlık olmaz" dedi.


- Antalya
Mehmet Demircan, Kumluca, Finike, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 01:41 Kaynak: DHA

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